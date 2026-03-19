जसपाका नेता विजयकुमार साहले त्यागे पार्टी

२६ वैशाख, सिरहा । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गोलबजार नगर समितिका अध्यक्ष विजयकुमार साहले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
साहले कार्यव्यस्तता र समय अभावका कारण पार्टीभित्र रहेर प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिन भएको महसुस गरेपछि गम्भीर आत्ममन्थन गर्दै राजीनामा दिने निर्णय गरेको जनाएका छन् । उनले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी नगर अध्यक्ष पद तथा पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै साहले दिएको राजीनामा पत्रमा आफू लामो समयदेखि पार्टी संगठन, जनसेवा तथा राजनीतिक अभियानमा सक्रिय रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । उनले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी, विश्वास र अवसरप्रति सदैव आभारी रहने बताएका छन् ।
राजीनामा पत्रमा उनले जसपा नेपालले आफूलाई नगर अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गरेको भन्दै त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा स्मरणीय रहने उल्लेख गरेका छन् । साथै पार्टीप्रति सम्मान, आस्था र आत्मीयता सधैं कायम रहने पनि बताएका छन् ।
राजीनामाको अन्त्यमा उनले पार्टीभित्र रहँदा साथ, सहयोग र आत्मीयता प्रदान गर्ने नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा आम जनसमुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । साह उद्योग वाणिज्य संघ गोलबजारका अध्यक्ष समेत हुन् ।
