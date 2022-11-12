जसपा महासचिव एवम् पूर्वमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई एमाले प्रवेश

५ माघ, काठमाडौं । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महासचिव एवम् पूर्वमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएराति पार्टीमा स्वागत गरेका थिए ।
सोही कार्यक्रममा जसपाबाट जसपा नेपालमा प्रवेश गरेका अर्का पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव पनि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । प्रदीप र इश्तियाक दुवै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्य हुन् ।
को हुन् मोहम्मद इश्तियाक राई ?
२०३६ कात्तिकमा बाँकेमा जन्मिएका मोहम्मद इश्तियाक राई २०५३ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा लागेर राजनीतिमा आएका थिए ।
राई २०६२–६३ को जनआन्दोलनताका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (मजफो), प्रवेश गरे । त्यसको दुई वर्षभित्रै उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सचिव भए । आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक गिरफ्तार र पक्राउ परेर हिरासतमा बसे ।
मोहम्मद इश्तियाक राई २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन मजफोको उम्मेदवार भएर बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि २०६८ सालमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बने । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारका शहरी विकास मन्त्री भए ।
ओलीले असंवैधानिक बाटोबाट विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा पनि उनी केही महिना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बने ।
राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका मुस्लिम समुदायका राई नेपालगञ्जको शहरी विकास र बाँके जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा योगदान गरेको दावी गर्छन् ।
