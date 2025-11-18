उपेन्द्रसँग एकता गर्न अशोक राईलाई दबाब, नमाने रेणु–प्रदीप समूहले विद्रोह गर्ने

१४ पुस, काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच एकताको सहमति भएपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष अशोक राई दबाबमा परेका छन् । राईलाई पनि एकताको निर्णय लिन सहअध्यक्ष रेणु यादव र पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता प्रदीप यादव पक्षले दबाब सिर्जना गरेको हो ।
स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्ष अशोक राई एकताको लागि तयार नभए सहअध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा बहुसंख्यक नेताहरुले विद्रोह गर्नेछन् ।’
आइतबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबीच पार्टी एकताको सहमति भएको थियो ।
राई नेतृत्वको जसपा नेपालका नेता प्रदीप यादवले उपेन्द्र यादवसँग एकताका लागि छलफल चलाउँदै आएका छन् । उनले पनि एकताबारे पार्टीमा छलफल चलिरहेको स्वीकार गरे । ‘छलफल जारी छ, सायद आज नै केही नयाँ निर्णय सुन्न पाउनुहुन्छ,’ यादवले संक्षिप्त कुरा गर्दै भने ।
जसपाका नेता राजकिशोर यादवले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पनि रेणु यादवको नेतृत्वमा जसपा नेपालको टोली एकता प्रक्रियामा आउन लागेको बताएका छन् ।
