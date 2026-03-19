+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

साउथ स्टार विजयले लिए तमिलनाडुको मुख्यमन्त्रीको शपथ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १२:१६
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दक्षिण भारतीय अभिनेता विजयले चेन्नईस्थित जवाहरलाल नेहरू रंगशालामा तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका छन्।
  • उनले स्थापना गरेको टिभिके पार्टीले २३४ सिटमध्ये १०८ सिट जितेर कांग्रेस र अन्य दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गरेको छ।
  • विजयसँगै नौ जना मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिएका छन्, जसमा पार्टी महासचिव बुसी आनन्द र २८ वर्षीया कान्छी मन्त्री एस कीर्तनाको नाम छ।

चेन्नई । दक्षिण भारतीय अभिनेता तथा राजनीतिज्ञ विजयले आइतबार तमिलनाडु राज्यको नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन् । चेन्नईस्थित जवाहरलाल नेहरू रंगशालामा आयोजित विशेष समारोहमा उनले शपथ लिएका हुन् ।

समारोहमा उनको परिवारका सदस्य, राजनीतिक नेताहरू, कलाकार तथा समर्थकको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो । यससँगै तमिलनाडुले करिब ६ दशकपछि डीएमके र एआईएडीएमके बाहिरको नयाँ सरकार पाएको छ ।

५१ वर्षीय विजयले स्थापना गरेको दल टिभिकेले दुई वर्षमै प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो सफलता हात पारेको छ । गएको महिना सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा २३४ सिटमध्ये १०८ सिट जित्दै पार्टीले बलियो प्रवेश गरेको थियो ।

यद्यपि, एकल बहुमतका लागि आवश्यक ११८ सिट भने पुग्न सकेको थिएन । त्यसपछि कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीलगायत दलहरूको समर्थन जुटाएर विजयले सरकार गठनको बाटो खोलेका हुन् ।

विजयसँगै नौ जना मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिएका छन् । उनीहरूमध्ये एआईएडीएमकेबाट निष्कासित भएपछि टिभिकेमा प्रवेश गरेका के ए सेनगोट्टैयन, विजयका विश्वासपात्र मानिने आधव अर्जुना, पूर्व भाजपा नेता सीटीआर निर्मलकुमार, पार्टी महासचिव ‘बुसी’ आनन्द, कलाकार राजमोहन, चिकित्सकबाट राजनीतिमा आएका केटी प्रभु, पूर्व राजस्व सेवा अधिकारी अरुणराज, मायलापुरका विधायक पी. वेंकटरामनन तथा २८ वर्षीया एस कीर्तनालाई समेटिएको छ ।

कीर्तना मन्त्रिपरिषद्की सबैभन्दा कान्छी सदस्य बनेकी छन् ।

सन् १९७४ जुन २२ मा चेन्नईमा जन्मिएका विजयले बालकलाकारका रूपमा चलचित्र यात्राको सुरुआत गरेका थिए । पछि ‘थुप्पाक्की’, ‘कथ्थी’, ‘मर्सल’, ‘बिगिल’ र ‘लियो’ जस्ता सफल चलचित्र दिएपछि उनी दक्षिण भारतका लोकप्रिय अभिनेतामध्ये एक बने । सन् २०२४ मा फिल्म क्षेत्र छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका विजयले छोटो समयमै सत्ता नेतृत्वसम्मको यात्रा तय गरेका छन् ।

तमिलनाडु राज्य विजय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वैज्ञानिकको रोचक खुलासा : वर्षाको आवाज सुनेर जाग्छन् माटोमुनिका बीउ

वैज्ञानिकको रोचक खुलासा : वर्षाको आवाज सुनेर जाग्छन् माटोमुनिका बीउ
वीरगञ्जका क्यासिनोबाट ५ जना भारतीय नागरिकसहित ६ जना पक्राउ

वीरगञ्जका क्यासिनोबाट ५ जना भारतीय नागरिकसहित ६ जना पक्राउ
खेल सुरु भएको १० सेकेन्डमै भ्लाहोभिचको गोल

खेल सुरु भएको १० सेकेन्डमै भ्लाहोभिचको गोल
फिफा विश्वकप खेल्न इरान सकारात्मक, तर राख्यो १० बुँदे शर्त

फिफा विश्वकप खेल्न इरान सकारात्मक, तर राख्यो १० बुँदे शर्त
केटी पेरीदेखि लिसासम्म : फिफा विश्वकप उद्घाटनमा यी सेलिब्रेटीले दिँदैछन् प्रस्तुति

केटी पेरीदेखि लिसासम्म : फिफा विश्वकप उद्घाटनमा यी सेलिब्रेटीले दिँदैछन् प्रस्तुति
लेक लागेर सगरमाथा आरोहीको निधन   

लेक लागेर सगरमाथा आरोहीको निधन   

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित