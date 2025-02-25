खेल सुरु भएको १० सेकेन्डमै भ्लाहोभिचको गोल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इटालियन क्लब युभेन्ट्सका फरवार्ड डुसान भ्लाहोभिचले सिरि ए मा खेल सुरु भएको १० सेकेन्डमै गोल गरेका छन्।
- भ्लाहोभिचले गरेको गोलमा युभेन्ट्सले लेसेलाई १-० ले पराजित गरेको छ।
- यो जितपछि युभेन्ट्स ३६ खेलबाट ६८ अंकसहित तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ भने लेसे ३२ अंकसहित १७औं स्थानमा छ।
२७ वैशाख, काठमाडौं । इटालियन क्लब युभेन्ट्सका फरवार्ड डुसान भ्लाहोभिचले सिरि ए मा खेल सुरु भएको १० सेकेन्डमै गोल गरेका छन् ।
भ्लाहोभिचले १० सेकेन्डमै गरेको गोलमा युभेन्ट्सले लेसेलाई १-० ले पराजित गरेको हो । उनले आन्द्रे क्याम्बियासोको पसामा गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाएका हुन् ।
सन् २००४ देखि रेकर्ड राख्न थालेयता भ्लाहोभिचको गोल नै सिरी उ मा सबैभन्दा चाँडै भएको गोल हो ।
त्यसपछि पनि भ्लाहोचिभ र पिएरे कालुलुले दोस्रो हाफमा गोल गरेपनि भिएआरले अफसाइड देखाएको थियो ।
यो जितपछि युभेन्ट्स ३६ खेलबाट ६८ अंक जोड्दै तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ । रेलिगेसनबाट बच्न संघर्षरत लेसे ३६ खेलबाट ३२ अंकसहित १७औं स्थानमा छ ।
प्रतिक्रिया 4