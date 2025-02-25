प्रिमियर लिगमा युनाइटेड र सन्डरल्यान्डको गोलरहित बराबरी

२६ वैशाख, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत शनिबार बेलुका भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र सन्डरल्यान्डले गोलरहित बराबरी खेलेका छन् ।
सन्डरल्यान्डको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा युनाइटेडले केही अवसरहरू बनाएपनि गोल भने गर्न सकेन । सन्डरल्यान्डले पनि गोल गर्न सकेन र दुवै टोलीले अंक बाँडे ।
यो बराबरीपछि तेस्रो स्थानको युनाइटेडको ३६ खेलबाट ६५ अंक भएको छ भने सन्डरल्यान्डको समान खेलबाट ४८ अंकसहित १२औं स्थानमा छ ।
शनिबार बेलुका नै भएका अन्य खेलमा ब्राइटनले वुलभ्सलाई ३-० ले हराएको छ भने बर्नमाउथले फूलहमलाई १-० ले पराजित गरेको छ ।
