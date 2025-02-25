बुटवलमा महिला फुटबल सुरु, डिफेन्डिङ च्याम्पियन ट्रिनिटीको विजयी सुरुवात

- बुटवलमा दोस्रो राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता २०८३ शनिबारदेखि सुरु भएको छ।
- उद्घाटन खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन ट्रिनिटी क्लब, वालिङले पद्मा स्पोर्ट्स क्लबलाई १–० गोलले पराजित गरेको छ।
- प्रतियोगितामा ८ टोली सहभागी छन् र विजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।
२६ वैशाख , बुटवल । बुटवलमा दोस्रो राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता २०८३ शनिबारदेखि सुरु भएको छ ।
प्रतियोगिताको उद्दघाटन खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन ट्रिनिटी क्लब, वालिङ विजयी भएको छ । ट्रिनिटीले पद्मा स्पोर्ट्स क्लब, ओखलढुङ्गालाई १–० गोलले पराजित गरेको हो ।
बुटवल ७ को सिद्धेश्वर मावि खेल मैदानमा भएको खेलमा वालिङले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक गोल बन्न पुग्यो । खेल सुरु भएको छैटौं मिनेटमा भूमिका बुढाथोकिले गोल गरेकी थिइन् । दिक्षा रनपालले डिबक्सको दाँया कर्नरबाट निकालेको बललाई भूमिकाले वान टचमा गोल गरेकी हुन ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो हाफको २०औं मिनेटमा पद्मा क्लबले पेनाल्टी प्राप्त गरेपनि पोषणी बोहोराले गोल गर्न असफल भइन् । खेलमा पद्मा कलबले पोस्ट आक्रमण निकै गरेको भएपनि ट्रिनिटी क्लबकी गोलकिपर सावित्री किसनले बचाउ गरिन् ।
खेलमा ट्रिनिटीकी गोलरक्षक सावित्री किसन प्लेयर अफ द म्याच हुँदै नगद ५ हजार प्राप्त गरिन् ।
आइतबार आयोजक बिस पचहत्तर युवा क्लब बुटवल र अभिषेक चर्च नवलपुरका बीचमा हुने सचिव दिपक गुरुङले जनाएका छन् ।
बीस पचहत्तर युवा परिवारको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले गरेका थिए ।
प्रतियोगिताको विजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपविजेता टोलीले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन । त्यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा विभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ भने प्रत्येक खेलको प्लेयर अफ दि म्याच हुने खेलाडीले ५ हजार नगद प्राप्त गर्ने छन् ।
प्रतियोगिता हेर्न आउने दर्शकका लागि करिब ३ हजार क्षमता भएको अस्थायी प्यारापिट निर्माण गरिएको छ । जेठ २ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा ८ टोली सहभागी रहेका छन् ।
