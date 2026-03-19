अन्डाको मूल्य बढ्यो, क्रेटको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले सोमबारदेखि अन्डाको फार्म मूल्य प्रतिक्रेट ३५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ।
- मिडियम अन्डाको मूल्य ४ सय ३५, ठूलो अन्डा ४ सय ८५ र एक्सएल अन्डा ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
- बर्डफ्लुका कारण ५ लाखभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा नष्ट भएपछि उत्पादन घटेपछि मूल्य समायोजन गरिएको संघ अध्यक्ष विनोद पोखरेलले बताए।
२८ वैशाख, काठमाडौं । बजारमा अन्डाको मूल्य बढेको छ । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले आज सोमबारदेखि लागु हुने गरी अन्डाको फार्म मूल्य (समर्थन मूल्य) मा प्रतिक्रेट ३५ रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेको हो । संघले ४ दिन अवधिमा अन्डाको मूल्य फेरि बढाएको हो ।
संघ अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार अब मिडियम अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ४ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन यसअघि ४ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यसैगरी ४ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ठूलो (लार्ज) अन्डाको मूल्य अब ४ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने ४ सय ६५ रुपैयाँ रहेको एक्सएल अन्डाको मूल्य ३५ बढेर ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
देशका विभिन्न भागमा फैलिएको बर्डफ्लुका कारण हालसम्म ५ लाखभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा नष्ट गरिएकाले उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएपछि संघले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
पोखरेलका अनुसार मूल्य वृद्धि भए पनि किसानले अझै आफ्नो वास्तविक लागत मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
बर्डफ्लुका कारण कुखुरा मासिएको र बजारमा उत्पादन तुलनामा माग बढी भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा समेत यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
अध्यक्ष पोखरेलले सरकारबाट समयमै राहत नपाउँदा र उत्पादन लागत महँगो हुँदा किसानहरू पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै मूल्य बढाउनु आफूहरूको बाध्यता रहेको बताए ।
