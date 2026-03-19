सरकारले ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान चलाउने, ‘तीर्थ कूटनीति’मार्फत् धार्मिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते ६:५३

२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ ।

साथै पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्द्धन पनि गरिने छ । तीर्थ कूटनीतिमार्फत नेपालका मुख्य धार्मिक क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

होमस्टेमार्फत् रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने

समुदायद्वारा सञ्चालित घरबास (होमस्टे), स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन वृद्धिका लागि रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।

जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिने भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

महभिरमा पहिरो खसेपछि बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

धादिङको बैरेनीमा दुई बस ठोक्किए, १२ जना घाइते

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

आईपीएलमा पन्जाबको लगातार चौथो हार, दिल्ली बाहिरिनबाट जोगियो

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

