बसन्त भट्टको नेतृत्वमा रास्वपाले गठन गर्‍यो रसुवामा नयाँ समिति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १०:३३

३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रसुवामा नयाँ जिल्ला समिति गठन गरेको छ । यसअघि समितिलाई भंग गरेको रास्वपाले शनिबार वसन्त भट्टको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनाएको हो ।

उपसभापतिमा दावा लामा, सचिवमा रविन्द्र लोप्चन,सह सचिवमा रविन्द्र तामाङ चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा निर्मन घले, सानुमाया तामाङ, सुशील खतिवडा, युवराज घले र कृष्णबहादुर घले  छन् ।

नयाँ नेतृत्व चयनका लागि पार्टीले स्वस्तिका लामिछानेको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो । तीन सदस्यीय निर्वाचन समितिका थप दुई सदस्यमा इन्दिरा गौतम र जानुका सुवेदी थिए ।

रसुवा जिल्ला भेला तथा तदर्थ समिति गठन गर्नका लागि केन्द्रीय तहका नेताहरु पुगेका थिए । महामन्त्री भूपदेव शाह सहित संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठ, सांसद यज्ञमणि न्यौपाने, बागमतीका सभापति डा. अच्यृत्तम लामिछाने, बागमती महामन्त्री सुरेन्द्र भट्ट लगायतका नेताहरु रसुवा पुगेका थिए ।

भेलामा बोल्ने क्रममा महामन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको दाबी गरे । ‘अहिले हामीले काम गरिराख्या छौं । म यो भन्दिन कि, हामी सफल भइसक्यौ । हामीले जनताका अपेक्षा पुरा गरिसक्यौ म भन्दिन तर त्यसको सुरुवात उत्कृष्ट भएको छ,’ शाहले भने ।

देश विकासका लागि तीनै तहको सरकारमा रास्वपा हुनुपर्ने उनले बताए । ‘त्यही भएर आसन्न प्रदेश सभामा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सातवटै प्रदेशमा सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ’, शाहले भने,‘स्थानीय तहमा पनि अधिकांश स्थानीय तहहरु जित्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता र यो देशको बाध्यता छ । त्यही भएर हामीले संघीय निर्वाचन मात्र जितेको हो देशले जित्न अझै बाँकी छ ।’

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

