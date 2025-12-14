+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रसुवाका जनतालाई निराश बनाउँदिन : उम्मेदवार भट्ट

उम्मेदवार वसन्त भट्टले काम गरेरै जनताको मन जित्ने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते ११:३१

१४ माघ, रसुवा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार वसन्त भट्टले काम गरेरै जनताको मन जित्ने बताएका छन् ।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका उनी अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलो गरिरहेका छन् । उनले रसुवा पनि समयसँगै राजनीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यसपाली रसुवाली जनताले परिवर्तन खोजिरहनुभएको छ । म आफैँ पनि भाषणभन्दा परिणाममा विश्वास गर्ने मान्छु हुँ, रसुवाली जनताको आशाको दियो निभ्न दिने छैन ।’

उनले आफूले ठूला सपना नदेखाइ गर्न सकिने कुराहरू मात्रै गर्ने पनि बताएका छन् । यहाँ भट्टले नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्य र एमालेका प्रेम तामाङसहितसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

जिल्लाको दिगो विकास, स्थानीयलाई रोजगारी, भ्रष्ट अभ्यासको अन्त्य, पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जागरण, उद्योग र कृषिमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको व्यवस्थित सञ्चालन तथा जलविद्युत् परियोजनामा स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने विषय उनका चुनावी एजेन्डाहरू छन् ।

रसुवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित