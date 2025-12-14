रसुवाका जनतालाई निराश बनाउँदिन : उम्मेदवार भट्ट

१४ माघ, रसुवा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार वसन्त भट्टले काम गरेरै जनताको मन जित्ने बताएका छन् ।
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका उनी अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलो गरिरहेका छन् । उनले रसुवा पनि समयसँगै राजनीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यसपाली रसुवाली जनताले परिवर्तन खोजिरहनुभएको छ । म आफैँ पनि भाषणभन्दा परिणाममा विश्वास गर्ने मान्छु हुँ, रसुवाली जनताको आशाको दियो निभ्न दिने छैन ।’
उनले आफूले ठूला सपना नदेखाइ गर्न सकिने कुराहरू मात्रै गर्ने पनि बताएका छन् । यहाँ भट्टले नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्य र एमालेका प्रेम तामाङसहितसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
जिल्लाको दिगो विकास, स्थानीयलाई रोजगारी, भ्रष्ट अभ्यासको अन्त्य, पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जागरण, उद्योग र कृषिमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको व्यवस्थित सञ्चालन तथा जलविद्युत् परियोजनामा स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने विषय उनका चुनावी एजेन्डाहरू छन् ।
