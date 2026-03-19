सशस्त्रकी सहायक हवलदार अनिता कार्कीद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार अनिता कार्कीले ३ जेठ, बिहान १० बजेर २० मिनेटमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी छन्।
- उनले सशस्त्र प्रहरी बलबाट तेस्रो र महिला कर्मचारीमध्ये पहिलो आरोही बन्न सफल भएकी छन्।
- कार्कीले पर्वतीय उद्धार तालिम प्राप्त गरेकी छन् र फेन्सिङको राष्ट्रिय खेलाडी समेत हुन्।
३ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार अनिता कार्कीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी छन् । उनी आज जेठ ३ गते ( मे १७ तारिख ) बिहान १० बजेर २० मिनेटमा सफलतापूर्वक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको सशस्त्रका सह-प्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने उनी तेस्रो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी हुन् भने महिला कर्मचारीहरूमध्ये पहिलो आरोही बन्न सफल भएकी छन् ।
पर्वतीय उद्धार तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेकी कार्कीले सशस्त्रको पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालयबाट उन्नत पर्वतीय उद्धार तालिम प्राप्त गरेकी छन् । साथै उनले मनाङ जिल्लास्थित चुलु फार इष्ट हिमाल तथा लोबुचे हिमालको समेत सफल आरोहण गरिसकेकी छन् ।
फेन्सिङको राष्ट्रिय खेलाडीसमेत रहेकी रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका–१, चुचुरेमा जन्मिएकी हुन् । उनको सगरमाथा आरोहण अभियानमा शेर्पा निमा साङ्गे शेर्पाले मार्गदर्शक तथा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4