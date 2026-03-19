कंगोपछि युगान्डामा पनि इबोला संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु

- प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको पूर्वी इटुरी प्रान्तमा इबोलाको प्रकोपका कारण ८० जनाको मृत्यु भएको छ।
- विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ।
- डब्लूएचओले इबोला बुन्डिबुग्यो भाइरसको कारणले भएको बताएको छ र युगान्डामा पनि दुई जना संक्रमित भेटिएका छन्।
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको पूर्वी इटुरी प्रान्तमा इबोलाको प्रकोपका कारण धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ।
डब्ल्यूएचओले भनेको छ कि लगभग २४६ संदिग्ध घटनाहरू र ८० जनाको मृत्यु रिपोर्ट गरिएको छ, तर यो ‘विश्वव्यापी महामारी आपतकाल’ को श्रेणीमा पर्दैन ।
‘संक्रमित व्यक्तिहरूको सही संख्या र रोगको हदको बारेमा अझै पनि पर्याप्त अनिश्चितता छ,’ डब्ल्यूएचओका महानिर्देशकले चेतावनी दिए।
डब्ल्यूएचओले यस पटक इबोला बुन्डिबुग्यो भाइरसको कारणले भएको बताएको छ, जसका लागि कुनै औषधि वा खोप छैन ।
विश्व स्वास्थ्य एजेन्सीले यो भाइरस कंगोभन्दा बाहिर फैलिएको बताएको छ । छिमेकी युगान्डामा दुई जना संक्रमित भेटिएका छन् । युगान्डाका अधिकारीहरूले बिहीबार ५९ वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको र उनको परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको बताएका छन् ।
कंगोका छिमेकी देशहरू यस भाइरसको जोखिममा बढी मानिन्छन् । किनभने यहाँ मानिसहरूको आवतजावत, व्यापार र यात्रा बढी हुन्छ ।
