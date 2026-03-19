+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सगरमाथा आरोही कामिरिता र लाक्पा शेर्पालाई प्रधानमन्त्रीको बधाई

प्रधानन्त्री बालेन शाहले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणमा कीर्तिमान बनाएका कामिरिता शेर्पा र लाक्पा शेर्पालाई बधाई दिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १६:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कामिरिता शेर्पा र लाक्पा शेर्पालाई ३२औं र ११औं पटक सगरमाथा आरोहण सफलतापूर्वक पूरा गरेकोमा बधाई दिएका छन्।
  • कामिरिता शेर्पाले बिहान १०:१२ बजे र लाक्पाले बिहान साढे ९ बजे सगरमाथा आरोहण गरेका थिए।
  • प्रधानमन्त्री शाहले शेर्पा समुदायको हिमाल आरोहणमा योगदानलाई 'हिमालयका अदृश्य नायक' भनेका छन् र नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा उनीहरूको योगदानलाई महत्व दिएका छन्।

३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्त्री बालेन शाहले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणमा कीर्तिमान बनाएका कामिरिता शेर्पा र लाक्पा शेर्पालाई बधाई दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत ३२औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका कामिरिता र ११ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेकी लाक्पालाई बधाई दिएका हुन् ।

कामिरिताले आज बिहान १०:१२ बजे र लाक्पाले बिहान साढे ९ बजे सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् ।

‘विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा केवल एउटा भौगोलिक उचाइको अवयव मात्रै होइन, नेपालको आत्मसम्मान, साहस, धैर्य र हिमाली सभ्यताको सर्वोच्च प्रतीक हो। यही गौरवशाली हिमालमाथि आज नेपाली आरोहीहरूले पुनः इतिहास लेखेका छन्,’ बालेनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्,’निरन्तरको अदम्य साहस, कठोर आत्मअनुशासन र कर्मप्रतिको इमान्दार समर्पणले मात्रै यस्तो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुन सक्दछ । खुसीको यो क्षणलाई सबैजनासँग साझा गर्दै दुबैजना आरोहीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

उनले नेपालको पर्वतारोहण इतिहासमा शेर्पा समुदायको योगदान असाधारण रहेको भन्दै भनेका छन्, ‘हिमाललाई ईश्वरझैं पुजन गर्ने, जोखिमलाई जिम्मेवारीका रूपमा स्वीकार गर्ने, र विश्वभरका आरोहीलाई सुरक्षित रूपमा शिखरसम्म पुर्‍याउने शेर्पाहरू वास्तवमै हिमालयका अदृश्य नायक हुन् । उनीहरूको साहस, ज्ञान र श्रमबिना हिमालको गौरव अधुरो रहन्छ ।’

उनीहरूको आरोहणले नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई अझ विश्वसनीय र गौरवपूर्ण बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पहिचान अझै उज्यालो बनाउने विश्वास लिएको बताएका छन् ।

कामिरिता सगरमाथाका शिखरमा सबैभन्दा धेरैपटक पुग्ने आरोही हुन् । त्यस्तै लाक्पा सबैभन्दा धेरैपटक सगरमाथा शिखरमा पुग्ने महिला आरोही हुन् । उनलाई एभरेष्ट क्वीनसमेत भनिन्छ ।

कामिरिता शेर्पा लाक्पा शेर्पा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित