+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभियान जारी : पत्रिकाले छापे कलम चिह्नसहितका सन्देश

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १०:४७

४ जेठ, काठमाडौं । निजी मिडियाप्रति सरकारी नीतिको विरोध गर्दै आएका सञ्चार गृहहरुले स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभियान जारी राखेका छन् ।

आज केही पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा कलम चिह्नभित्र स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा र लोकतन्त्रको सम्मान गर्नुपर्ने नारासहितका विभिन्न सन्देश छापेका छन् ।

मध्याह्न दैनिक, राजधानी दैनिक, आर्थिक अभियान दैनिक, मेचीकाली दैनिक लगायतले सन्देश प्रकाशित गरेका हुन् । उनीहरुले ‘प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा नागरिक अधिकार पनि असुरक्षित हुन्छ,’ भन्ने सन्देश प्रकाशित गरेका छन् ।

मिडिया एलायन्स र मिडिया सोसाइटीसँगको परामर्शमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभियान अन्तर्गत आज ती सन्देश छापिएको मिडिया एलायन्सका सदस्य मदनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘स्वतन्त्र पत्रकारिता कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अभियान चलाइएको हो,’ मध्याह्न दैनिकका प्रधान सम्पादक समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘मिडियामा कसैको हस्तक्षेप नहोस्, अप्ठ्यारो नआओस् भन्ने हामी चाहान्छौं ।’

यसअघि ३० चैतमा देशभरका पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित नगरी प्रश्नवाचक चिह्न मात्र छापेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सूचना प्रकाशित गर्दै निजी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक निकायका सूचना नछाप्ने निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णय विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

पत्रपत्रिका प्रेस स्वतन्त्रता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित