यूएईको आणविक केन्द्रमा ड्रोन आक्रमणपछि तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि

४ जेठ, काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को आणविक पावर प्लान्टमा ड्रोन आक्रमण भएपछि सोमबार एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ । युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको वार्ता ठप्प भएसँगै मध्यपूर्वमा तनाव पुनः चुलिएको छ ।
विश्वव्यापी मानक मानिने ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य १.८५ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारेल १११.२८ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने अमेरिकी बजारमा कारोबार हुने वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएटको मूल्य पनि २.३२ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रति ब्यारेल १०७.८७ डलर कायम भएको छ।
गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणको बदलास्वरूप इरानले व्यापारिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलमार्ग बन्द गरेपछि ऊर्जा बजारमा लगातार अस्थिरता देखिँदै आएको छ ।
विश्वको कुल कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यासको झन्डै पाँच भागको एक भाग यही साँघुरो समुद्री मार्ग भएर ओसारपसार हुने गर्दछ। वार्ताहरू रोकिँदा बजार थप त्रसित बनेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै इरानलाई कडा चेतावनी दिँदै उनीहरू चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढेको राम्रो, नत्र उनीहरूको केही बाँकी नरहने र समय निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि अप्रिलको सुरुमा युद्धविराम घोषणा हुनुअघि पनि ट्रम्पले सम्झौता नगरे ‘सिंगो सभ्यता’ समाप्त पारिदिने धम्की दिएका थिए। गत हप्ता मात्र उनले इरानका मागहरू ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ रहेको भन्दै हालको युद्धविराम ‘लाइफ सपोर्ट’ मा रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ, इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले वासिङ्टनले तेहरानको पछिल्लो शान्ति प्रस्तावमा कुनै ठोस लचकता नदेखाएको दाबी गरेका छन्। इरानको अर्ध-सरकारी समाचार एजेन्सी ‘मेहर’ का अनुसार अमेरिकाको सम्झौताहीन अडानले गर्दा वार्ता ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनेको छ ।
वार्ताहरू असफल हुँदै जाँदा ट्रम्पले सैन्य विकल्पबारे छलफल गर्न मंगलबार आफ्ना शीर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूसँग बैठक बस्ने तयारी गरेको समाचार संस्था एक्सियोसले जनाएको छ ।
