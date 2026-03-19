News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- महाराजगञ्जमा रोकिराखेको गाडीमा स्कुटर ठोक्किँदा चालक २० वर्षीय राहुल खत्रीको मृत्यु भएको छ।
- खत्रीको उपचारका क्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ।
- दुर्घटनामा संलग्न गाडी चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
४ जेठ, काठमाडौं । महाराजगञ्जमा रोकिराखेको गाडीमा स्कुटर ठोक्किंदा चालकको मृत्यु भएको छ ।
सडकमा रोकेको प्र.३–०१–०२४ च३६१४ नम्बरको योद्दा गाडीमा बा. प्र. ३–०२–००२ प ११६७ नम्बरको स्कुटर ठोक्किएको थियो । आइतबार राति स्कुटर ठोक्किंदा चालक काभ्रेको पनौती घर भएका २० वर्षीय राहुल खत्रीको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका खत्रीको उपचारका क्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । गाडी चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
