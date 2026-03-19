पत्रकारलाई आतंकित प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यममा संशय पैदा भयो : सांसद दुलाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १३:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
  • प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई आतंकित नगर्न र राज्य शक्तिको दुरुपयोग नगर्न सरकारसँग माग गरे ।
  • पत्रकारले लेखेका समाचार नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल भएकाले सोहीअनुसार गर्न उनले आग्रह गरे ।

१२ जेठ, काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भनिएको विषय संसद्मै उठेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले विगत २४ घण्टामा स्थापित पत्रकारलाई ‘सरकारले गिरफ्तार गर्दैछ’ भन्ने विषयले बजार लिएको स्मरण गराए ।

‘समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई आतंकित गर्ने जुन प्रवृति देखिएको छ । यसले आम सञ्चारमाध्यममा एउटा संशय पैदा भएको छ,’ उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै भने ।

सरकारका राम्रा कामको बखान मात्रै नभएर सरकारको कमिकमजोरीको समाचार पनि लेखिने भएकाले त्यसअनुसार बुझ्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

पत्रकारले लेखेका समाचारलाई नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल रहेको भन्दै उनले राज्य शक्तिको दुरुपयोग नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड र माधव सहभागी संसदीय दलको बैठकमा गएनन् नेकपाका २ सांसद

नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलको उपनेतामा गौतम

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन नेकपा सांसद दुलालको आग्रह

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेकपाको १० बुँदे सुझाव

प्रधानमन्त्री संसद्को नेता हो : वर्षमान पुन

नेकपाले सार्वजनिक गर्‍यो एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

