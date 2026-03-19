एमाले सांसदको प्रश्न : सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई दण्डित गर्ने यो कस्तो व्यवस्था ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १४:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमाले सांसद मोहम्मद ईस्तियाक राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारणमाथि दुर्व्यवहार भइरहेको दाबी गरे ।
  • उनले सीमा क्षेत्रका नागरिकको सहजताका लागि निश्चित परिमाणमा भन्सारविना घरायसी सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
  • सीमा नाकामा गरिने अव्यावहारिक कडाइले स्थानीय नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै उनले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

१२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद ईस्तियाक राईले नेपाल–भारत सीमा नाकामा चेक जाँचको नाममा भइरहेको राज्यको व्यवहारप्रति ताजुब लागिरहेको बताएका छन् ।

उनले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘सीमापारिबाट आउँदै गरेको एउटा अवोध बालकको हातबाट प्रहरीले बिस्कुटको प्याकेट खोज्छ । यस्तो व्यवहार भोग्ने त्यो अबोध बालकको हाम्रा सुरक्षाकर्मीप्रति कस्तो दृष्टि बन्छ होला ?,’ उनको प्रश्न छ ।

उपचारबाट फर्किरहेको एउटा गरिब वृद्धलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गरिएको देखिएको र उल्टै औषधिको पोको जफत गरिएको भन्दै उनले यस्तो व्यवहारले नागरिकलाई अपमानित गर्ने बताए ।

‘कोसेली बोकेर माइतीबाट फर्किरहेकी महिलालाई लछारपछार गरिन्छ । माइतीको माया आशीर्वाद दुवा मिसिएको कोसेली खोसेर भुइमा असरल्ल छरिन्छ । ठूलै अपराध गरेझैं व्यवहार गरी फौजी बहादुरी दर्शाइन्छ,’ उनले भने ।

सीमामा बस्ने नागरिकलाई छिमेकी देशबाट दैनिक उपभोगका केही सामान निश्चित परिणाममा भन्सार नतिरी ल्याउन दिने अभ्यास विश्वव्यापी रुपमै रहेको उनले बताए ।

‘२५ वर्ष भन्दा बढी विदेशमै बसेका अर्थमन्त्री ज्यूलाई यो विषय थाहा छ होला’ उनले भने । उनका अनुसार युरोपका केही सिमावर्ती क्षेत्रमा लोकल बोर्डर ट्राफिक पर्मिट प्रणाली प्रयोगमा छ । जहाँ सिमा नजिकका नागरिकलाई सहज आवतजावत किनमेल र सानो व्यापारको सुविधा दिइन्छ ।

‘तर हामी कहाँ यस्तो किन ?’ उनले भने ।

सीमामा बस्ने नागरिकहरुलाई उनीहरुको सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध बुझेर निश्चित परिणाममा छुट दिनु अन्यथा नहुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यसले कुनै पहाड खस्दैन, राजस्व खस्कँदैन । बरु जनजीवन सहज बनाउँछ । परम्परागत व्यापार व्यवसायले मान्यता प्रदान गर्छ ।’

यसो गरिए सीमा क्षेत्रमा सद्भावना बढाउउने र नै कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न पनि सघाउने उनको विश्वास छ ।

२०५२ साल सालमा ५० र ६५ साल यता एक सय सम्मको सामान मात्र ल्याउन पाउने गरी राजपत्रमा सूचना निकालेर गरिएको कडाई त्यतिबेला नै अव्यवहारिक हुँदा कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

‘तर अहिले दुई तीन दशक अघिको जस्तो पुरातन व्यवहार पुनरावृत्ति भएको छ । यसको असन्तुष्टि अहिले सीमा क्षेत्रमा भुसको आगो बनेको छ’ उनले भने ।

सीमामा रहेका नागरिकले सीमाको रक्षा गर्दै आएको ख्याल गर्न उनको आग्रह छ ।

‘सिमाको रक्षा पनि यिनैले गरेका छन् । तराई मधेसले राज्यलाई हरेक हिसाबले योगदान गर्ने । अनि उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुको साट्टो उल्टो दोहन र दण्डित गर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राज्यको यस्तो व्यवहारले सिमामा बस्ने आम नागरिक मनमा ठेस पुगेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

ईस्तियाक राई नेकपा‍ एमाले
सन्धिखर्क नगरपालिकाबाटै कर सेवा
सिजाङ विश्वविद्यालयमा पूर्वराजदूत- ‘हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण एशियाका लागि महत्त्वपूर्ण’
सरकारी अस्पतालमा थन्किएका मेसिनहरू प्रयोगमा ल्याउन माग
साताव्यापी मनाइँदै २६औं विश्व दुग्ध दिवस, चुनौती र सम्भावनाबारे बहस सुरु
चौरजहारीमा खानेपानी समस्याले ७ हजार घरधुरी प्रभावित, सांसद शर्माले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण
‘लालीबजार’ को मुद्दामा इजलासले माग्यो फिल्मको सफ्टकपी, पेशी भोली नै

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

