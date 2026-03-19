शुक्रबार धेरै ठाउँमा वर्षा हुने, पश्चिमेलीलाई मिल्नेछ गर्मीमा राहत

अहिले तातो हावाको लहर चलिरहेको पश्चिम तराईका क्षेत्रमा पनि शुक्रबार पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले गर्मीबाट केही राहत मिल्नेछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते ९:३८

१३ जेठ, काठमाडौं । मौसमविदहरुले शुक्रबार देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने पूर्वानुमान गरेका छन् । पानी पर्ने क्रम विहीबार बेलुकादेखि नै सुरु हुने र शुक्रबार राति तुलनात्मक रुपमा बढी हुने सम्भावना छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद रोजन लामिछानेका अनुसार शुक्रबारको दिन बिहान र दिउँसोको समयभन्दा रातिमा बढी पानी पर्ने सम्भावना छ ।

मौसमविद लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शुक्रबार सातै प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना छ । आजसम्मको अवस्था हेर्दा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने देखिन्छ ।’

अहिले तातो हावाको लहर चलिरहेको पश्चिम तराईका क्षेत्रमा पनि शुक्रबार पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले गर्मीबाट केही राहत मिल्ने विश्वास छ ।

मौसमविद लामिछानेका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव छ । सोही प्रभावले बादल बढ्ने र मेघगर्जन चट्याङसहित पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको हो । त्यसैको प्रभावले आज र भोलि पनि केही जिल्लाहरुमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ ।

‘भारी वर्षा’ पनि हुनसक्ने

केही मौसमविदहरुले सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकीका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएका छन् ।

मौसमविद विनोद पोखरेलले पनि विहीबार बेलुकादेखि शुक्रबारसम्म सुदूरपश्चिमदेखि बागमतीसम्म धेरै ठाउँमा भारी वर्षा हुनसक्ने फेसबुकमा लेखेका छन् ।

अर्का मौसमविद डा. धर्मराज उप्रेतिले पनि शुक्रबारको दिन कुनै–कुनै ठाउँमा भारी वर्षा हुँदा बाढीको जोखिम हुनसक्ने बताए ।

तर जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भने यो समाचार तयार पार्दासम्म भारी वर्षाको सम्भावनाबारे केही बताएको छैन ।

महाशाखाका मौसमविद लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । हामीले भारी वर्षा हुने भनेका छैनौं । यदि भारी वर्षा हुने सम्भावना देखिएछ भने हामी भोलि नै अध्यावधिक गर्नेछौं ।’ मौसम छिटोछिटो परिवर्तन भइराख्ने भएकाले अहिले नै भारी वर्षा हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न नसक्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार पश्चिम नेपालबाट पानी पार्ने प्रणाली क्रमश: पूर्वतिर सर्दै जाने र सातै प्रदेशका जिल्लाहरुमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि सो प्रणालीलाई नजिकबाट नियालीरहेको उनले बताए ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज पूर्वी र मध्य भूभागमा मेघगर्जन र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहे पनि पश्चिम नेपालका तराईका जिल्लाहरुमा भने तातो हावाको लहर कायम रहने सम्भावना छ ।

मौसम पूर्वानुमान
कोशीदेखि लुम्बिनीसम्मका जिल्लामा हावाहुरी चल्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह

पहाडी क्षेत्रमा मध्यम वर्षा, कैलाली-कञ्चनपुरमा तातो हावा चल्ने

आज काठमाडौंसहित पूर्वी भागमा वर्षाको सम्भावना, पश्चिममा तातो लहर

यस्तो छ आजको मौसम

आज केही ठाउँमा हल्का वर्षा, पश्चिम तराईमा तापक्रम बढ्ने

आज केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

