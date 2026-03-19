कोशीदेखि लुम्बिनीसम्मका जिल्लामा हावाहुरी चल्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बिहान सूचना जारी गर्दै कोशीदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्म हावाहुरी चल्ने जानकारी दिएको हो ।

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते ९:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जल तथा मौसम विज्ञान विभागले १२ जेठ दिउँसो कोशीदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्म हावाहुरी चल्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।
  • हावाहुरीले घरको छाना उडाउन सक्ने तथा रुख र पोल ढल्न सक्ने जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले भनेको छ ।
  • हावाहुरीबाट कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य जिल्लाहरू बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

१२ जेठ, काठमाडौं । आज दिउँसो कोशीदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्म हावाहुरी चल्ने सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले सुझाव दिएका छन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बिहान सूचना जारी गर्दै हावाहुरी चल्ने जानकारी दिएको हो ।

हावाहुरीले छाना उडाउने, रुख र पोल ढल्ने जोखिम हुने भएकाले सतर्क रहन विभागले आग्रह गरेको छ ।

विभागका अनुसार आज हावा हुरीबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरु यी हुन्–

कोशी प्रदेश : झापा र मोरङ सहित आसपासका जिल्ला

मधेश प्रदेश : बारा, पर्सा, सर्लाही र धनुषा सहित आसपासका जिल्ला

बागमती प्रदेश : मकवानपुर र चितवन सहित आसपासका जिल्ला

गण्डकी प्रदेश : नवलपुर र तनहुँ सहित आसपासका जिल्ला

लुम्बिनी प्रदेश : रुपन्देही सहित आसपासका जिल्ला ।

मौसम पूर्वानुमान हावाहुरी
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

