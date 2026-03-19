कोशीदेखि लुम्बिनीसम्मका जिल्लामा हावाहुरी चल्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जल तथा मौसम विज्ञान विभागले १२ जेठ दिउँसो कोशीदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्म हावाहुरी चल्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।
- हावाहुरीले घरको छाना उडाउन सक्ने तथा रुख र पोल ढल्न सक्ने जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले भनेको छ ।
- हावाहुरीबाट कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य जिल्लाहरू बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
१२ जेठ, काठमाडौं । आज दिउँसो कोशीदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्म हावाहुरी चल्ने सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले सुझाव दिएका छन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बिहान सूचना जारी गर्दै हावाहुरी चल्ने जानकारी दिएको हो ।
हावाहुरीले छाना उडाउने, रुख र पोल ढल्ने जोखिम हुने भएकाले सतर्क रहन विभागले आग्रह गरेको छ ।
विभागका अनुसार आज हावा हुरीबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरु यी हुन्–
कोशी प्रदेश : झापा र मोरङ सहित आसपासका जिल्ला
मधेश प्रदेश : बारा, पर्सा, सर्लाही र धनुषा सहित आसपासका जिल्ला
बागमती प्रदेश : मकवानपुर र चितवन सहित आसपासका जिल्ला
गण्डकी प्रदेश : नवलपुर र तनहुँ सहित आसपासका जिल्ला
लुम्बिनी प्रदेश : रुपन्देही सहित आसपासका जिल्ला ।
