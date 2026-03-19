रौतहटमा हुरीले घर भत्किँदा एक जनाको मृत्यु

- रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका–७ मा सोमबार साँझ आएको तीव्र हुरीका कारण घर भत्किँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
- हुरीले घर भत्किँदा घाइते भएकी ३५ वर्षीया फूलकुमारी देवीको गरुडास्थित बेटर नेपाल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
१२ जेठ, चन्द्रपुर (रौतहट) । रौतहटमा सोमबार साँझ आएको हुरीले भत्केको घरले थिचिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका–७ धमौराटोलका ३५ वर्षीया फूलकुमारी देवीको हुरीले भत्केको घरले थिचिँदा मृत्यु भएको हो । फूलकुमारीको उपचारको क्रममा राति रौतहटको गरुडास्थित बेटर नेपाल अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी रोहितकुमार शर्मा बढईले जानकारी दिए ।
हुरीले रायको घरको टायलको छानो र बासको बार भएको एकतले कच्ची घर भत्किँदा फूलकुमारीको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।
