+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युद्धविरामका बीच अमेरिकाले गर्‍यो इरानमा आक्रमण

अमेरिकी सेनाका अनुसार इरानी मिसाइल राखिएका ठाउँ र समुद्री सुरुङ (माइन) राख्ने प्रयास गरिरहेका डुंगाहरूलाई लक्षित गर्दै हमला गरिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते ९:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जारी युद्धविरामका बीच अमेरिकी सेनाले इरानको दक्षिणी बन्दरगाह सहर बन्दर अब्बास नजिकै मिसाइल राखिएका ठाउँ र डुंगा लक्षित गरी नयाँ आक्रमण गरेको छ ।
  • अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले आफ्ना फौजको सुरक्षाका लागि आत्मरक्षामा सो आक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ ।
  • अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आक्रमणका बाबजुद दुई देशबीच शान्ति सम्झौता अझै सम्भव रहेको बताए ।

१२ जेठ, काठमाडौं । जारी युद्धविरामका बीच अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा नयाँ आक्रमण गरेको छ ।

अमेरिकी सेनाका अनुसार इरानी मिसाइल राखिएका ठाउँ र समुद्री सुरुङ (माइन) राख्ने प्रयास गरिरहेका डुंगाहरूलाई लक्षित गर्दै हमला गरिएको हो ।

अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्ड (सेन्ट्रल कमान्ड) ले एक विज्ञप्तिमा ती आक्रमण ‘आत्मरक्षा’का लागि गरिएको दाबी गरेको छ । सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सले जारी युद्धविरामका बीच अमेरिकी सेना ‘संयम अपनाउँदै आफ्ना फौजको सुरक्षा गरिरहेको’ जिकिर गरेका छन् ।

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले अमेरिकासँगको वार्तामा केही प्रगति भएको तर द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौता ‘तत्काल हुन नसक्ने’ बताएका बेला अमेरिकाले इरानमा आक्रमण गरेको हो ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका क्याप्टेन हकिन्सका अनुसार आक्रमण इरानको दक्षिणी बन्दरगाह सहर बन्दर अब्बास नजिकै गरिएको थियो । यो सहर इरानी नौसैनिक अड्डाको केन्द्र हो । यो क्षेत्र होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट अफ होर्मुज) क्षेत्रमा अवस्थित छ ।

यसअघि इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले बन्दर अब्बासमा विस्फोटको आवाज सुनिएपछि स्थानीय अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए ।

इरानले भने यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकी आक्रमणबारे हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यसले अमेरिका–इरानबीच सम्भावित शान्ति सम्झौतामा कस्तो असर पार्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

आक्रमणपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भने शान्ति सम्झौता अझै सम्भव रहेको बताएका छन् ।

भारत भ्रमणमा रहेका रुबियोले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘प्रगति गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्नेछौं । प्रारम्भिक दस्तावेजको भाषाबारे धेरै छलफल भइरहेको छ, त्यसैले केही दिन लाग्न सक्छ ।’

उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता सम्पन्न गर्न इच्छा व्यक्त गरेको पनि बताए । ‘उहाँले या त राम्रो सम्झौता गर्नुहुन्छ या सम्झौता नै हुँदैन,’ रुबियोले भनेका छन् ।

सप्ताहन्तमा ट्रम्पले अमेरिका र इरान दुवै पक्ष शान्ति सम्झौताको नजिक पुगेको संकेत दिएका थिए । तर पछि उनले वार्ताकारहरूलाई ‘हतार नगर्न’ निर्देशन दिएको बताएका थिए । रुबियोले पनि  सोमबारसम्म सहमति हुन सक्ने बताएका थिए ।

तर इरानी प्रवक्ता बकाईले भने ‘धेरैजसो विवादित विषयमा निष्कर्ष नजिक पुगेका छौं भन्ने सही हो । तर यसले सम्झौता तत्काल हुँदैछ भन्ने दाबी कसैले गर्न सक्दैन,’ भनेका थिए ।

वार्तामा छलफल भइरहेको प्रारम्भिक समझदारीपत्र (मेमोरान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ) मा ६० दिनका लागि युद्धविराम थप गर्ने, होर्मुज जलडमरूमध्य पुन: सञ्चालन गर्ने र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे थप वार्ता गर्ने योजना समावेश रहेको बताइएको छ ।

अमेरिका इरान तनाव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिका-इरान वार्ता सफल हुन लागेको भन्दै ट्रम्पलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बधाई

अमेरिका-इरान वार्ता सफल हुन लागेको भन्दै ट्रम्पलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बधाई
इरानसँग शान्ति सम्झौता लगभग तय भएको ट्रम्पको दाबी, होर्मुज स्ट्रेट खोलिने

इरानसँग शान्ति सम्झौता लगभग तय भएको ट्रम्पको दाबी, होर्मुज स्ट्रेट खोलिने
ट्रम्पको दाबी : इरानसँगको युद्ध चाँडै सकिन्छ, तर परमाणु हतियार बनाउन दिँदैनौँ

ट्रम्पको दाबी : इरानसँगको युद्ध चाँडै सकिन्छ, तर परमाणु हतियार बनाउन दिँदैनौँ
कतार, साउदी अरब र यूएईको आग्रहमा इरानमाथि आज गर्ने भनिएको हमला रोकियो : ट्रम्प 

कतार, साउदी अरब र यूएईको आग्रहमा इरानमाथि आज गर्ने भनिएको हमला रोकियो : ट्रम्प 
इरानलाई ट्रम्पको चेतावनी– ‘समय घर्किंदै गएको छ, नत्र केही पनि बाँकी रहने छैन’

इरानलाई ट्रम्पको चेतावनी– ‘समय घर्किंदै गएको छ, नत्र केही पनि बाँकी रहने छैन’
इरानसँगको युद्धविराम ‘लाइफ सपोर्ट’मा : ट्रम्प

इरानसँगको युद्धविराम ‘लाइफ सपोर्ट’मा : ट्रम्प

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित