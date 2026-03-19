इरानलाई ट्रम्पको चेतावनी– ‘समय घर्किंदै गएको छ, नत्र केही पनि बाँकी रहने छैन’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते ९:१०

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको शान्ति वार्ता ठप्प भएको अवस्थामा 'समय घर्किंदै गएको' टिप्पणी गरेका छन्।
  • ट्रम्पले इरानलाई तुरुन्त कदम चाल्न नभए 'केही पनि बाँकी नरहने' चेतावनी दिएका छन्।
  • इरानले युद्ध तत्काल अन्त्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ, तर अमेरिकाले जवाफ दिएको छैन।

५ जेठ, काठमाडौं । इरानसँगको शान्ति वार्ता ठप्प भएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘समय घर्किंदै गएको’ टिप्पणी गरेका छन् । शान्ति वार्तामा अमेरिकाले राखेका सर्तहरु पालना गर्न दबाब दिँदै ट्रम्पले अन्यथा इरानसँग ‘केही पनि बाँकी नरहने’ चेतावनी समेत दिएका छन् ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘इरानको समय सकिँदै छ । उनीहरूले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ, नत्र उनीहरूसँग केही पनि बाँकी रहने छैन । समय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’

ट्रम्पको यो पछिल्लो सन्देशले यसअघिको चेतावनीलाई दोहोर्‍याएको छ, जसमा उनले युद्ध अन्त्य गर्न इरानले सहमति नगरे ‘पूरै सभ्यता समाप्त’ हुनसक्ने धम्की दिएका थिए ।

अमेरिकाले इरानलाई एउटामात्र आणविक केन्द्र सञ्चालनमा राख्न र उच्च स्तरको युरेनियम भण्डार अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्न दबाब दिँदै आएको छ । इरानले भने अमेरिकाका सर्तहरु अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यसबेला पनि ट्रम्पले युद्धविराम ‘लाइफ सपोर्ट’ मा रहेको चेतावनी दिएका थिए ।

इरानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकाले राखेका प्रस्तावहरुमा इरानले पनि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर त्यसमा अमेरिकाले कुनै जवाफ दिएको छैन । इरानको समाचार संस्था मेहर न्युज एजेन्सीले अमेरिकाले सम्झौता नगर्नु वार्तालाई अवरोधतर्फ धकेल्नु सरह भएको जनाएको छ ।

इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार इरानको प्रस्तावहरूमा सबै मोर्चामा युद्ध तत्काल अन्त्य गर्ने कुरा समावेश थियो । लेबनानमा इरान समर्थित हिज्बुल्लाहमाथि इजरायलले जारी राखेको आक्रमण पनि रोक्नुपर्ने, इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने र इरानमाथि थप आक्रमण नगर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग इरानको छ ।

त्यसैगरी, युद्धका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने र होर्मुज जलमार्गमा इरानको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो ।

त्यसको जवाफमा अमेरिकाले इरानले एउटा मात्र आणविक केन्द्र सञ्चालनमा राख्ने र अत्यधिक समृद्ध युरेनियमको भण्डार अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सर्त राखेको इरानको अर्ध–सरकारी फार्स समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।

ट्रम्पले गत शुक्रबार इरानको आणविक कार्यक्रमलाई २० वर्षसम्म स्थगित गर्न स्वीकार गर्न सकिने बताएका थिए, जुन दुई देशबीचको प्रमुख विवादको विषय हो । यसले पूर्णरूपमा कार्यक्रम अन्त्य गर्नुपर्ने अमेरिकाको अघिल्लो अडानबाट केही लचक देखिएको संकेत गरेको छ ।

इजरायली र अमेरिकी सेनाले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि ठूलो हवाई आक्रमण सुरु गरेका थिए । वार्ता सहज बनाउन गरिएको युद्धविराम धेरैजसो पालना भए पनि बीच–बीचमा झडपहरू जारी छन् ।

इरानले होर्मुज जलमार्गमा नियन्त्रण कायम राखेको छ, जसले गर्दा विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने यो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

इरानले यस कदमलाई अमेरिकी र इजरायली आक्रमणको प्रतिकारका रूपमा लिएको बताएको छ, जसका कारण विश्वव्यापी तेल मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ ।

इरानसँगको युद्धविराम ‘लाइफ सपोर्ट’मा : ट्रम्प

इरानबारे अमेरिकी प्रस्तावलाई रूसले समर्थन नगर्ने

इरानमाथि अमेरिकाको पुन: आक्रमण, युद्धविराम तोडेको इरानको आरोप

इरानसँगको युद्ध छिट्टै समाप्त हुन्छ : ट्रम्प

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानका ७ वटा डुंगामाथि अमेरिकाको हमला

कसले जित्दैछ इरान युद्ध ? कसलाई भइरहेको छ फाइदा ?

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित