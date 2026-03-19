दल निकट कर्मचारीका नेतालाई दुर्गम सरुवा गरियो

- सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनमा आबद्ध नायब सुब्बा सरहका २० जना कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरेको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिशमा गृह मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई आफू मातहतका दुर्गम कार्यालयहरूमा खटाएको हो ।
- कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले, “सरकारले अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरेर प्रतिसोधपूर्ण तरिकाले सरुवा गरेको छ” भने ।
१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलको ट्रेड युनियन निकट रहेका २० कर्मचारीलाई दुर्गम स्थानमा सरुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा हुने गरी नाम पठाएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा हुनेहरुको सूची पठाए अनुसार गृहले आफू मातहतका कार्यालयमा कर्मचारीलाई खटाएको हो । सरुवा हुने सबै नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी छन् ।
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले आफ्नो संगठनका ६ जनालाई दुर्गममा सरुवा गरेको बताए । ‘सरकारले अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरेर प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले सरुवा गरेको छ । यसबारे हामी छलफल गरेर निर्णय गर्छौं’, कटुवालले अनलाइनखबरसँग भने ।
सरुवा हुनेमा एमाले निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव आरसी अधिकारीलगायत अन्य पदाधिकारीहरुलाई दुर्गममा सरुवा गरिएको छ ।
कहाँ कसलाई खटाइयो ?
