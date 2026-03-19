आर्थिक सर्वेक्षण :

आधारभूत तहको विद्यार्थी भर्नादर उत्साहजनक, माध्यमिक तह पुग्दा निराशाजनक

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भइरहेको देखाए पनि उच्च शिक्षा र माध्यमिक तहको भर्नादरमा गम्भीर नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १३:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शैक्षिक सत्र २०८२ मा आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत रहे पनि माध्यमिक तहमा यो दर ३५.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
  • चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८५,३०६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो।
  • कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षाको योगदान ९.२२ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने उच्च शिक्षामा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायमा ५०.५ प्रतिशत विद्यार्थी छन्।

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भइरहेको देखाए पनि उच्च शिक्षा र माध्यमिक तहको भर्नादरमा गम्भीर नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ।

विद्यालय तहमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढे पनि माध्यमिक तहमा पुग्दा बीचमै पढाइ छाड्ने दर उच्च देखिएको छ । वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ।

शैक्षिक सत्र २०८२ मा आधारभूत तह (कक्षा १-८) को खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत रहेको छ । तर, माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को खुद भर्नादर भने घटेर ३५.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

यसले आधारभूत तह पार गरेपछि विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने ड्रपआउट दर उच्च रहेको देखाउँछ ।

मुलुकभर कुल विद्यालयको सङ्ख्या ३५ हजार ९५१ पुगेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, कुल विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालय ७१.२७ प्रतिशत र संस्थागत (निजी) विद्यालय २४.८७ प्रतिशत रहेका छन् ।

कुल विद्यार्थीमध्ये ६२.२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र ३७.८ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।

अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान र वृद्धिदर

चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.५० प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष यो वृद्धिदर २.३६ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ९.२२ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन तहको सरकारको एकीकृत खर्चमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा ११.० प्रतिशत खर्च भएको देखाएको छ ।

शैक्षिक नतिजामा सुधार

शैक्षिक सत्र २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागीमध्ये ६६.० प्रतिशतले ग्रेडेड (उत्तीर्ण) नतिजा हासिल गरेका छन् ।

त्यसैगरी, कक्षा १२ को परीक्षामा नन-ग्रेडेड (पुनः परीक्षा दिनुपर्ने) विद्यार्थीको अनुपात ३८.८३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन गत वर्ष ४७.८५ प्रतिशत थियो ।

मुलुकमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको युवा साक्षरता दर ९४.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

वैदेशिक अध्ययन गर्ने केही घटे

नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगेको छ ।

उच्च शिक्षामा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायमा ५०.५ प्रतिशत विद्यार्थी छन् भने कृषि संकायमा सबैभन्दा कम ०.१५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी रहेका छन् । यसले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण वा पहुँच कम रहेको देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या ८५,३०६ रहेको छ । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधि (१ लाख २३ हजार ५ सय ८९) को तुलनामा यो सङ्ख्या केही घटेको छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास

आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा प्रति शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्या औसत २४ रहेको छ भने संस्थागत विद्यालयमा यो सङ्ख्या २९ छ ।

शिक्षकहरूमा लैङ्गिक असमानता स्पष्ट देखिएको छ। आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात ४९.१ प्रतिशत रहे पनि माध्यमिक तहमा यो अनुपात जम्मा २२.९ प्रतिशत मात्र छ ।

पूर्वाधारतर्फ, मुलुकभर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८५.४ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ ।

२९.६ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि (आईटी) ल्याबको विस्तार भएको छ ।

आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) का करिब २७ लाख विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति भएको देखाएको छ ।

तर, माध्यमिक तहको न्यून भर्नादर, प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको कमी र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्याले शिक्षाको गुणस्तर र रोजगारीमुखी शिक्षा प्रणाली निर्माणमा सरकारले थप प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

