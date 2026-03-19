+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आर्थिक सर्वेक्षण : मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा सुधार

प्रति एकलाखमा आमाहरू मध्यै बच्चा जन्माउँदा अझै १५१ जनाको निधन हुन्छ । प्रतिहजार शिशु जन्मिँदा २७ शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १४:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • देशभर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या ८ हजार ९ सय ७६ पुग्दा प्रति लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर घटेर १५१ मा झरेको छ ।
  • देशभरका सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार भई यस कार्यक्रममा आबद्ध हुने नागरिकको सङ्ख्या २१ लाख ४८ हजार नाघेको छ ।
  • नेपालमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९७ प्रतिशत पुगे पनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भने २९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र सीमित छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक सर्वेक्षणले देशभरि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या बढेर ८ हजार ९ सय ७६ पुगेको देखाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार भएसँगै मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

प्रति लाख जीवित जन्ममा हुने मातृ मृत्युदर घटेर १५१ मा झरेको छ भने प्रति हजार जीवित जन्ममा हुने शिशु मृत्युदर २७ कायम रहेको छ।

त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजारमा ३१ रहेको सर्वेक्षणमा छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशभरका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको उल्लेख छ । २०८२ फागुनसम्म यस कार्यक्रममा आबद्ध हुने नागरिकको सङ्ख्या २१ लाख ४८ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमामार्फत सर्वसाधारणलाई उपचार सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

औषधि उत्पादन क्षेत्रमा पनि नेपालले प्रगति गरेको देखिएको छ। हालसम्म नेपालमा २२ हजार ३ सय ५ ब्रान्डका औषधि दर्ता भएका छन् ।

तीमध्ये १३ हजार ५ सय ९४ स्वदेशी ब्रान्डका औषधि रहेका छन् ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ हजार ५ सय ८१ जना क्यान्सर, मुटु तथा मृगौला रोगीले निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् । सरकारले दीर्घरोगी तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी उपचार सुविधा विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ।

खानेपानी क्षेत्रमा पनि पहुँच विस्तार भएको उल्लेख छ ।

आधारभूत खानेपानी सुविधा ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। तर सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भने अझै २९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र सीमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण मातृ तथा शिशु मृत्युदर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित