सर्वोच्च अदालतले भन्यो- गोलाप्रथाको विकल्प सोचिएको छैन

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि गोला प्रणाली फेरेर प्रधानन्यायाधीशले नै इजलास तोक्ने तयारी भएको भनी केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलेकाे थियाे ।

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १४:४१

१३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षदेखि इजलास र मुद्दा छनौट गर्न अपनाइएको गोला प्रक्रिया फेरबदल गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि गोला प्रणाली फेरेर प्रधानन्यायाधीशले नै इजलास तोक्ने तयारी भएको भनी केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलेकाे थियाे । कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत त्यसबारेमा हल्ला चलेको भनी सर्वोच्च अदालतले बुधबार त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको हो ।

‘दैनिक पेसी व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको गोला प्रक्रियाको बारेमा पुनर्विचार गर्ने कुनै पनि सोच र धारणा औपचारिक रूपमा कतै पनि चर्चा र छलफल भएको छैन,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेदेखि सर्वोच्च अदालतले गोला प्रणालीबाट न्यायाधीश छनौट गर्दैआएको छ । जसमा बिहान गोला तानेर न्यायाधीशहरूको इजलास छनौट गरिन्छ, भने त्यसपछि उनीहरूले हेर्नुपर्ने मुद्दाको सूची बाँडिन्छ ।

अहिले उच्च, विशेष र जिल्ला अदालतहरूमा समेत गोला तानेर नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अभ्यास चलिरहेको छ ।

देशभरि १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर सडक विस्तार

कुनै समुदायको कथामा चलचित्र बनाउँदा अनुमति लिनुपर्छ : पद्मा अर्याल

पदाधिकारी नभएपछि ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी’ स्थगित

१३३ संस्थामा सरकारको सेयर लगानी, २० संस्थान पूर्ण स्वामित्वमा

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच सांसद आफूसँग रहेको रेशम चौधरीको दाबी

ठगीको अनौठो तरिका : अनलाइन बुक गरेर ट्याक्सी चढ्ने, चालकबाटै रकम असुल्ने

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

