देशभरि १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर सडक विस्तार

संघीय सरकारबाट निर्मित कालोपत्र सडकको घनत्व १३८.७ मिटर प्रतिवर्ग किलोमिटर पुगेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १४:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालभर सडकको कुल लम्बाइ १ लाख ४ हजार ९ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ ।
  • हाल ८२ प्रतिशत घरधुरीमा डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच र मोबाइल टेलिफोन ग्राहकको घनत्व १०३.२ पुगेको छ ।
  • नेपालमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९७ प्रतिशत र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २९ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । नेपालभरि सडकको लम्बाइ १ लाख ४ हजार ९ सय ६ किलोमिटर बराबर पुगेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार सडकको लम्बाइ त्यस हाराहारी पुगेको हो । संघीय सरकारबाट निर्मित कालोपत्र सडकको घनत्व १३८.७ मिटर प्रतिवर्ग किलोमिटर पुगेको छ ।

अहिले डिजिटल टेलिभिजन पहुँच ८२ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । मोबाइल टेलिफोन ग्राहकको घनत्व १०३.२ पुगेको समेत आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

तथ्यांक अनुसार आधारभूत खानेपानी पहुँच ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । सुरक्षित खानेपानी पहुँच २९ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।

सडक लम्बाइ
गणतन्त्र दिवसको मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ : प्रथम राष्ट्रपति यादव

रीमाले संसदमा उठाइन् कान्समा ‘एलिफेन्ट्स इन द फग ’को पोस्टर नराखिएको कुरा

एसियन गेम्स क्रिकेट छनोटमा चीनमाथि नेपालको जित

सर्वोच्च अदालतले भन्यो- गोलाप्रथाको विकल्प सोचिएको छैन

कुनै समुदायको कथामा चलचित्र बनाउँदा अनुमति लिनुपर्छ : पद्मा अर्याल

पदाधिकारी नभएपछि ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी’ स्थगित

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

