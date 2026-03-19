राज्यले सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध नगराउँदा ठूलो क्षति : आयोग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १६:४८

  • जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरेको मानव अधिकार आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन नसक्दा ठूलो क्षति भएको औंल्याएको छ ।
  • प्रदर्शनकारीले लाठी, तीर र गुलेली प्रयोग गरी संसद् भवनको पर्खाल तोडफोड गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
  • पर्याप्त आत्मसुरक्षाका उपकरण नहुँदा प्रहरी ज्यान जोगाउन भाग्नु परेको र गोली चलाउन बाध्य भएको आयोगले जनाएको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरेको मानव अधिकार आयोगले राज्यले पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनहरू सुरक्षाकर्मीलाई उपलब्ध गराउन नसक्दो ठूलो क्षति भएको औंल्याएको छ ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख गर्दै स्रोत साधन नहुँदा प्रहरी आफैं ज्यान जोगाउन भाग्नु परेको उल्लेख गरेको छ ।

आन्दोलन माइतीघरबाट बबरमहलतर्फ अघि बढ्दा व्यापकमात्रामा घुसपैठ भएको र प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच निरन्तर झडप भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदर्शनकारीले लाठी, तीर, गुलेली समेत प्रयोग गरी संसद भवनको पर्खाल फोडफोड गरेको उल्लेख गरेको छ ।

आगजनी गर्ने र सुरक्षाकर्मीलाई ज्यानको खतरा हुनसक्ने सम्भावना देखिएकाले प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्दै तितरबितर पार्न खोजेको र प्रदर्शनकारी झनै आक्रोशित भएर प्रहरीप्रति आक्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।

फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई ढाल, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ भेस्ट, बुलेटप्रुफ सवारी जस्ता आत्मसुरक्षाका उपकरणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले आवश्यक मात्रामा उलपब्ध गराउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गर्न नसकेको, प्रहरी उल्टै जीवन जोगाउन भाग्नु परेको र बाध्य भइ गोली चलाउनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसकारण पर्याप्त स्रोत साधान नहुँदा र सुरक्षाकर्मीबाट समेत सावधानीपूर्वक हातहतियारको प्रयोग र नियन्त्रण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित खबर

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

