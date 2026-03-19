+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदन :

निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, अमनप्रतापसम्मलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कन्टेन्ट क्रिएटर भिक्टर पौडेल र भाग्य न्यौपानेसहितको भूमिकामा पनि थप अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १७:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनमा फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेत र भ्लगर सिसन बानियाँसहितका कलाकारको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
  • आयोगको प्रतिवेदनमा रास्वपा सांसद गणेश कार्की, भीम उपाध्याय र हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहसहितका व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिको चर्चा गरिएको छ ।
  • आन्दोलनमा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिमा ती व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिको प्रभाव र संलग्नता रहे नरहेको बारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेत, भ्लगर सिसन बानियाँ, टिभी शो निर्देशक अमनप्रताप अधिकारी लगायतका कलाकारको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा टिभी कार्यक्रमका निर्देशक अमनप्रताप अधिकारी, कन्टेन्ट क्रिएटर भिक्टर पौडेल र भाग्य न्यौपानेसहितको भूमिकामा पनि थप अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा रास्वपा सांसद गणेश कार्की, सुलभ खतिवडा, बद्री गुप्ता, रक्षा बस्नेत, कृष्ण कार्की, डा. तोयनाथ कार्की, राजीव खत्री, शोभ शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीषा ज्ञवाली, ज्वाला संग्रौला, हेमराज गिरी, विवेक पुन, हेमराज साउद, कुशुमशेर यादव, अम्बर थापामगर, विवेक प्याकुरेल छन् ।

साथै, सिमन गौतम, आशिष तामाङ, अभिमन्यु बरुवाल, सविन चापागाईं, टंक ढकाल, डिम्पल भण्डेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशिल कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा शर्मा पनि छन् ।

साथै, उर्जा बराल, जेरी लामिछाने, हेमसागर बिवादी, वृद्धि छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान भण्डारीको नाम पनि उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अघि भनिएको छ, ‘ती समेतका व्यक्तिहरुले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शन दौरान र प्रदर्शन पश्चात आफ्नो प्रदर्शन सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धानले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी सङ्कलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेखित हुन आएको देखिन्छ ।’

‘उनीहरुको अभिव्यक्तिले खुल्लारुपमा हिंसात्मक प्रदर्शन गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको नदेखिएको समेत भई २३ र २४ गतेका दौरानमा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कारणमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आकर्षित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा सोको दुष्परिणाम भए नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

निश्चल बस्नेत सिसन बानियाँ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित