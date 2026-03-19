+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

योजनाको भुक्तानी विषयमा सांसद खातुन र स्थानीयबीच विवाद

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा २५ लाख रुपैयाँको सडक योजनाको भुक्तानी विवादलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्य हसिना खातुन र स्थानीयवासीबीच विवाद भएको छ ।
  • सांसद खातुनले काम नसकिई भुक्तानी भएको आरोप लगाउनुभएपछि स्थानीयवासीले काम सम्पन्न भएर मात्र भुक्तानी भएको दाबी गरेका छन् ।
  • छलफलका क्रममा सांसदका श्रीमान्बाट हातपात भएको आरोप स्थानीयले लगाएपछि दुवै पक्षबीच इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरमा छलफल भएको छ ।

१३ जेठ, सर्लाही । सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–२ पिपरियामा प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँको सडक निर्माण योजनाको भुक्तानी विवादलाई लिएर मधेश प्रदेशसभा सदस्य हसिना खातुन र स्थानीयवासीबीच विवाद भएको छ ।

केही दिनअघि प्रदेशसभा बैठकमा सांसद खातुनले योजना सम्पन्न नगरी भुक्तानी गरिएको आरोप लगाएकी थिइन् । सोही विषयमा जानकारी लिन स्थानीयवासी आज बुधबार बिहान उनको निवास पुगेका थिए ।

स्थानीयवासीले भने सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि मात्रै भुक्तानी गरिएको दाबी गरेका छन् । स्थानीय शेख सहदुल्लाका अनुसार बरुण चौधरी, सञ्जीव चौधरीलगायतको सहभागितामा योजना कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

संसदमा उठाइएको विषयबारे जानकारी लिन जाँदा छलफलका क्रममा विवाद चर्किएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । सहदुल्लाले सांसद खातुनका श्रीमान्बाट हातपात भएपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको आरोप लगाए ।

घटनापछि दुवै पक्षबीच इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरमा छलफल भएको थियो ।

योजना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित