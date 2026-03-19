योजनाको भुक्तानी विषयमा सांसद खातुन र स्थानीयबीच विवाद

- सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा २५ लाख रुपैयाँको सडक योजनाको भुक्तानी विवादलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्य हसिना खातुन र स्थानीयवासीबीच विवाद भएको छ ।
- सांसद खातुनले काम नसकिई भुक्तानी भएको आरोप लगाउनुभएपछि स्थानीयवासीले काम सम्पन्न भएर मात्र भुक्तानी भएको दाबी गरेका छन् ।
- छलफलका क्रममा सांसदका श्रीमान्बाट हातपात भएको आरोप स्थानीयले लगाएपछि दुवै पक्षबीच इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरमा छलफल भएको छ ।
१३ जेठ, सर्लाही । सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–२ पिपरियामा प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँको सडक निर्माण योजनाको भुक्तानी विवादलाई लिएर मधेश प्रदेशसभा सदस्य हसिना खातुन र स्थानीयवासीबीच विवाद भएको छ ।
केही दिनअघि प्रदेशसभा बैठकमा सांसद खातुनले योजना सम्पन्न नगरी भुक्तानी गरिएको आरोप लगाएकी थिइन् । सोही विषयमा जानकारी लिन स्थानीयवासी आज बुधबार बिहान उनको निवास पुगेका थिए ।
स्थानीयवासीले भने सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि मात्रै भुक्तानी गरिएको दाबी गरेका छन् । स्थानीय शेख सहदुल्लाका अनुसार बरुण चौधरी, सञ्जीव चौधरीलगायतको सहभागितामा योजना कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
संसदमा उठाइएको विषयबारे जानकारी लिन जाँदा छलफलका क्रममा विवाद चर्किएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । सहदुल्लाले सांसद खातुनका श्रीमान्बाट हातपात भएपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको आरोप लगाए ।
घटनापछि दुवै पक्षबीच इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरमा छलफल भएको थियो ।
