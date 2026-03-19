रोह्तो मेन्थोलेटमले बर्दिबासमा फ्याक्ट्री निर्माण गर्ने, भूमिपूजा सम्पन्न

- रोह्तो मेन्थोलेटम नेपाल प्रालिले १४ मेमा महोत्तरीको बर्दिबासमा नयाँ फ्याक्ट्री निर्माणका लागि भूमिपूजन समारोह सम्पन्न गरेको छ ।
- कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक ट्रान डाङ बिक थाओको उपस्थितिमा भएको शिलान्यासले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
- जापानी बहुराष्ट्रिय कम्पनी रोह्तो फर्मास्युटिकल्सको सहायक कम्पनी रोह्तो मेन्थोलेटमले सन् २०१९ देखि नेपालमा विभिन्न स्किनकेयर उत्पादन गर्दै आएको छ ।
१३ जेठ, काठमाडौं । रोह्तो मेन्थोलेटम नेपाल प्रालिले १४ मेका दिन महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा निर्माण हुन लागेको आफ्नो नयाँ फ्याक्ट्रीको भूमिपूजन समारोह गरेको छ ।
उक्त समारोहमा कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक ट्रान डाङ बिक थाओ तथा रोह्तोका प्रमुख सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यस फ्याक्ट्रीले नेपालमा उत्पादन क्षमतालाई सुदृढ गर्दै दिगो विकासप्रतिको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
‘फ्याक्ट्री सञ्चालनमा आएपछि नेपालका जनताको जीवन र समाजप्रतिको योगदानलाई अझ गहिरो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सञ्चालनमा आएपछि यो फ्याक्ट्रीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने तथा आपूर्ति शृङ्खलाको दक्षता बढाउँदै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’
रोह्तोको दृष्टिकोणसँग मेल खानेगरी, यस परियोजनाले उच्च गुणस्तरीय उत्पादन प्रदान गर्ने लक्ष्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै सुरक्षा, वातावरणीय जिम्मेवारी तथा समुदाय संलग्नताका उच्चतम मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
रोह्तो मेन्थोलेटम जापानस्थित विश्वव्यापी स्किनकेयर तथा स्वास्थ्य उत्पादन क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी रोह्तो फर्मास्युटिकल्स कम्पनीको सहायक कम्पनी हो ।
सन् २०१९ मा नेपालमा स्थापना भएदेखि नै रोह्तोले आफ्ना विभिन्न ब्रान्ड एक्नेस, सनप्ले, सेल्सन, हाडा लाबो, अक्सी लगायत स्किनकेयर उत्पादन गर्दै आएको छ ।
यसको मातृकम्पनी रोह्तो फर्मास्युटिकल्स १२५ वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको जापानस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, जुन फार्मास्युटिकल्स, डर्माटोलोजी र उपभोक्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वस्तरीय प्रतिष्ठाका लागि परिचित छ। संयोजन गरी विश्वसनीय स्वास्थ्य समाधान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताका लागि परिचित छ।
