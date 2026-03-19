+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विज्ञान र नवप्रर्तनको क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीको गहिरो ध्यान पुग्न सकेको छैन : पुन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १७:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा पूँजीगत बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।
  • सांसद पुनले नवप्रवर्तनका माध्यमबाट स्वदेशमै वस्तु उत्पादन गर्दा आयात प्रतिस्थापन हुने र रोजगारी बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
  • उनले नवप्रवर्तन तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट र नेतृत्वमा विज्ञ हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

१३ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पुँजीगत बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद पुनले देशमा रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले हालै ‘नवप्रवर्तन तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय’ स्थापना गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले उक्त मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

सांसद पुनले वर्तमान अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवप्रवर्तनको महत्व बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै वैज्ञानिकहरूले गर्ने आविष्कारलाई व्यवसायिक रूप दिई उत्पादन बढाउनु नै नवप्रवर्तन भएको स्पष्ट पारे ।

नवप्रवर्तनका माध्यमबाट स्वदेशमै वस्तुहरू उत्पादन गर्दा आयात प्रतिस्थापन हुने, रोजगारी बढ्ने र अन्तत: राज्यको कर संकलनमा वृद्धि भई विकास निर्माणका काममा बजेट जुटाउन सहज हुने उनको तर्क छ ।

उनले नयाँ मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले चासोका साथ लिनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

‘मन्त्रालय त खोलियो, तर यसलाई व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । आगामी बजेटमा पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ यस क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्छ । हाम्रा अर्थमन्त्रीजी एक कुशल अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, तर देशको अर्थतन्त्र उकास्न विज्ञान र नवप्रवर्तनले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा उहाँको गहिरो ध्यान पुग्न सकेको छैन कि भन्ने मलाई भान भएको छ,’ उनले भने ।

महावीर पुन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न सांसद महावीर पुनको माग

ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न सांसद महावीर पुनको माग
महावीर पुन भन्छन्– बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, बाँदर आतंक कम गर्ने प्रविधि छैन

महावीर पुन भन्छन्– बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, बाँदर आतंक कम गर्ने प्रविधि छैन
अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग महावीर पुनको माग

अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग महावीर पुनको माग
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठनको महावीरले गरे स्वागत, अनुसन्धानमा १ प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठनको महावीरले गरे स्वागत, अनुसन्धानमा १ प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग
संसद्‍मा महावीर पुन : एक्लो माननीय भनेर हेला नगरियोस्

संसद्‍मा महावीर पुन : एक्लो माननीय भनेर हेला नगरियोस्
विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय खारेज गर्न खोजिएको भन्दै महावीर पुनको आपत्ति

विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय खारेज गर्न खोजिएको भन्दै महावीर पुनको आपत्ति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित