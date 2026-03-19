अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग महावीर पुनको माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १६:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
  • उनले कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने र उद्योगमैत्री कर नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
  • पुनले पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया सजिलो बनाउन र नयाँ उद्यमीलाई कर छुट दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राज्यले विलासी वस्तु र तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद पुनले नेपालको वर्तमान कर नीति उद्योगमैत्री नभएको टिप्पणी गरे ।

वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको अनुभव सुनाउँदै उनले तयारी अवस्थाका कृषि औजार आयात गर्दा कर नलाग्ने तर स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा चर्को भन्सार तिर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।

‘कच्चा पदार्थमा ठूलो कर लाग्दा स्वदेशी उत्पादन महँगो हुन्छ, जसका कारण हाम्रा उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । विकसित मुलुकहरूले कच्चा पदार्थमा कर लगाउँदैनन्, नेपालले पनि यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि नेपालमा व्यवस्थित ‘पेटेन्ट अफिस’ नभएको प्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

नेपाली आविष्कारकहरूले आफ्नो सिर्जना दर्ता गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया खर्चिलो हुने भएकाले त्यसमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तै, नयाँ उद्यमी र आविष्कारकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न शुरुवाती चरणमा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

अनुसन्धानको कार्य एक आर्थिक वर्षभित्र मात्र ससमित नहुने भएकाले यसलाई बहुवर्षीय योजना र बजेटको दायरामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठनको महावीरले गरे स्वागत, अनुसन्धानमा १ प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग

संसद्‍मा महावीर पुन : एक्लो माननीय भनेर हेला नगरियोस्

विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय खारेज गर्न खोजिएको भन्दै महावीर पुनको आपत्ति

महावीर पुनको सम्पत्ति विवरण : करिब २८ रोपनी जग्गा, ३ तोला सुन र २९ लाख नगद

नातावाद, कृपावाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई महावीर पुनको सुझाव

ओली–लेखकले गल्ती स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ : महावीर पुन

