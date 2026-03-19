+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय खारेज गर्न खोजिएको भन्दै महावीर पुनको आपत्ति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते ११:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक एवं सांसद महावीर पुनले वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई बेवास्ता गर्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
  • पुनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अस्तित्व नै नामेट पार्न खोजिएको र नवप्रवर्तनलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र सीमित गर्न खोजिएको बताएका हुन् ।
  • उनले नवप्रवर्तनलाई उद्योग मात्र नभई सबै क्षेत्रमा हुनुपर्ने र सरकारले अनुसन्धानका लागि जीडीपी को कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक एवं सांसद महावीर पुनले वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अस्तित्व नै नामेट पार्न खोजिएको र नवप्रवर्तनलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सोमबार बिहान फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै पुनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘यसो सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा त अहिलेको सरकारले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसम्बन्धी काम गर्ला जस्तो छाँट त पटक्कै देखिएन,’ उनले लेखेका छन्, ‘बरु नवप्रवर्तनलाई त उद्योग मन्त्रालयतिर हाल्नु पो खोजेजस्तो बुझिन्छ । अनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको त बिउ नै निर्मूल पार्ला जस्तो पो बुझिन्छ ।’

नवप्रवर्तन कुनै एउटा मन्त्रालय वा उद्योग क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने पुनको तर्क छ । नवप्रवर्तन उद्योगमा मात्र नभई राजनीति, प्रशासन, सुशासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, व्यापार, विज्ञान प्रविधि, जीवन विज्ञान, सङ्गीत र साहित्यलगायत सबै क्षेत्रमा हुने उनले स्मरण गराएका छन् ।

विज्ञान र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको र मन्त्रालय नै गाभ्न खोजेको भन्दै उनले सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । स्टाटसको अन्त्यमा उनले लेखेका छन्, ‘मेरो टाउको फोड्नु नपरोस् है सरकारका साथीहरू ! कुरा बुझ्नुभो ?’

पुनले लामो समयदेखि नेपालमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने वा सङ्ख्या घटाउने बहसमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अन्यत्रै गाभ्न लागिएको चर्चा चलिरहेका बेला आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुनको यो कडा प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो ।

महावीर पुन विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महावीर पुनको सम्पत्ति विवरण : करिब २८ रोपनी जग्गा, ३ तोला सुन र २९ लाख नगद

महावीर पुनको सम्पत्ति विवरण : करिब २८ रोपनी जग्गा, ३ तोला सुन र २९ लाख नगद
नातावाद, कृपावाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई महावीर पुनको सुझाव

नातावाद, कृपावाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई महावीर पुनको सुझाव
ओली–लेखकले गल्ती स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ : महावीर पुन

ओली–लेखकले गल्ती स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ : महावीर पुन
मेरो भूमिका निष्पक्ष हुनेछ : महावीर पुन

मेरो भूमिका निष्पक्ष हुनेछ : महावीर पुन
‘म अचम्मको सांसद, आउनै नपर्ने मान्छे आएँ’

‘म अचम्मको सांसद, आउनै नपर्ने मान्छे आएँ’
शपथ लिन पुगेका महावीर पुन भन्छन्– जे जे आइपर्छ त्यही गर्छु

शपथ लिन पुगेका महावीर पुन भन्छन्– जे जे आइपर्छ त्यही गर्छु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित