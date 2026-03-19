पश्चिम बंगालमा मतगणनाको सुरुवाती रुझान : तृणमूल कांग्रेस र भाजपा गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते ९:५८

२१ वैशाख, काठमाडौं । भारतका पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल र पुडुचेरी विधानसभा चुनावको मतगणना जारी छ ।

मतगणनाको सुरुवाती रुझानले पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेस र भारती जनता पार्टी (भाजपा) गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखाएको छ ।

पश्चिम बंगालमा २९ अप्रिलमा भएको मतदान भएको थियो ।

पश्चिम बंगालको दक्षिण २४ परगना जिल्लाको फाल्टा विधानसभा सीटका सबै २८५ मतदान केन्द्रमा भने फेरि भोटिङ हुने भएको छ । न्यूज एजेन्सी पीटीआईका अनुसार २९ अप्रिलमा भएको मतदानमा ‘गम्भीर गडबडी’ भएको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बिगार्ने घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन आयोगले फेरि मतदानको आदेश दिएको हो ।

राजनीतिका लागि अहम् मानिने यस चुनावका कारण भारतीय शेयर बजारमा पनि हलचल देखिन सुरू भएको छ ।

विधानसभा चुनावको रुझानले नतिजा थप स्पष्ट भएसँगै शेयर बजारमा अझै हलचल देखिन सक्ने बीबीसीले विश्लेषकहरूको हवाला दिँदै समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

 

विधानसभा चुनाव २०२६ : पश्चिम बंगालमा भाजपाको अग्रता

भारत पश्चिम बंगालका २८५ केन्द्रमा पुन: मतदान गराउने निर्णय

ममता बनर्जी :  पश्चिम बंगालकी ‘दिदी’

पश्चिम बंगालमा मोदीको सभाअघि हिंसात्मक झडप

पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचन : ममता बनर्जीको किल्ला भाजपा तोड्ला ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

