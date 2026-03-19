पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचन : ममता बनर्जीको किल्ला भाजपा तोड्ला ?

पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट गढ भत्काएर १५ वर्ष शासन गरेकी ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेस र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बीच यसपटक कडा प्रतिस्पर्धा छ ।

कञ्चन कञ्चन
२०८३ वैशाख १० गते २२:१८

१० वैशाख, काठमाडौं । चार भारतीय राज्यहरू असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु र एक केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरीमा विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ । सबै राज्यहरूमा आज(अप्रिल २३) र अन्तिम चरणमा अप्रिल २९ मा मतदान हुनेछ ।

यी चार राज्यमध्ये सबैभन्दा बढी चासो यसपटक पश्चिम बंगालमा छ ।  विगतका निर्वाचनमा पश्चिम बंगालमा ६ देखि ८ चरणसम्म मतदान गराइएका उदाहरण छन् । त्यस आधारमा यस पटकको निर्वाचन तालिकालाई निकै छोटो मानिएको छ ।

पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट गढ भत्काएर १५ वर्ष शासन गरेकी ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेस र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बीच यसपटक कडा प्रतिस्पर्धा रहेकाले त्यहाँको निर्वाचन सबैभन्दा रोचक मानिएको छ । भारतीय पत्रपत्रिका, टेलिभिजनदेखि आमसञ्चार माध्यममा त्यहीको निर्वाचनको कभरेज अत्यधिक छ ।

चुनावी माहौल

पहिलो चरणमा बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान भएको थियो । साँझ ५ बजेसम्म लगभग ९० प्रतिशत मत खसेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

यो चरणमा १६ जिल्लाका १५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३.६ करोड मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने भनिएको छ । जसमा एक हजार ४७८ उम्मेदवारहरूमध्ये १६७ महिला उम्मेदवारहरू छन् । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन आयोगले व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दुई हजार ४५० कम्पनी केन्द्रीय अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिएका छन् ।

रानीनगर क्षेत्रमा मतदान गर्न लाइनमा लागेका महिला मतदाता । तस्वीर सौजन्य : द इन्डियन एक्सप्रेस

हिंसाका घटना

मतदानका क्रममा केही स्थानमा हिंसाका घटना भएका छन् । मुर्शिदावादको नाउदामा तनाव उत्पन्न भएको थियो, जहाँ आम जनता उन्नयन पार्टीका नेता हुमायुन कबिरको आगमनपछि तृणमूल कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । मुर्शिदावादको डोमकलमा केही मतदाताहरूले धम्की र धम्कीपूर्ण व्यवहारको आरोप लगाएका छन् ।

बीजेपी उम्मेदवार अग्निमित्रा पौलको गाडीमाथि आसनसोल दक्षिणमा ढुङ्गा हानिएको छ । कुमारगञ्जका बीजेपी उम्मेदवार सुभेन्दु सरकारले तृणमूल कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन् । यी घटनाहरूले त्यहाँ निर्वाचनमा हुने गरेको परम्परागत हिंसात्मक प्रवृत्तिको निरन्तरता देखाएका छन् ।

पश्चिम बंगालमा निर्वाचनअघि, निर्वाचनका क्रममा र निर्वाचनपछि राजनीतिक हिंसा देखिनु नियमित दृश्य हुन् । तथ्याङ्कले पनि निर्वाचनका क्रममा हुने राजनीतिक आक्रमणमा सबैभन्दा बढी ज्यान पश्चिम बंगालमै जाने देखाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा हार्ने दलका समर्थक र कार्यकर्ताहरूलाई उनीहरूको घरबाट लखेटिनु र महिनौँसम्म अर्को ठाउँमा बस्नुपर्ने हुनु सामान्य कुरा मानिन्छ ।

किन महत्त्वपूर्ण छ यो निर्वाचन ?

यस निर्वाचनलाई भारतीय राजनीतिको एउटा निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो बीजेपी को ‘दक्षिण र पूर्व विस्तार’ गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्ने निश्चित छ । बीजेपीले लामो समयदेखि पश्चिम बङ्गाललाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक आधार बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसपटकको चुनावले उसको त्यो लक्ष्य कति सफल भयो भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ ।

ममता बनर्जी

यो निर्वाचन केवल हार–जितको विषय मात्र नभएर क्षेत्रीय पार्टी र राष्ट्रिय पार्टीबीचको गहिरो संघर्षको प्रतीक पनि बनेको छ । ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको तृणमूल कांग्रेसले आफूलाई बंगाली संस्कृति र क्षेत्रीय अस्मिताको एकमात्र रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, बीजेपीले राष्ट्रिय एकता, हिन्दुत्व र विकासको एजेन्डा अघि सारेर ममताको क्षेत्रीय राजनीतिको किल्ला तोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस निर्वाचनलाई सन् २०२९ को लोकसभा निर्वाचनको ‘सेमिफाइनल’का रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । पश्चिम बङ्गालमा ४२ लोकसभा सिट छन् । जसले केन्द्रको सत्ता समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छन् । यही कारण दिल्लीको सत्ताका लागि यो निर्वाचन प्रतिष्ठाको लडाइँ बनेको छ ।

अर्कातिर पश्चिम बंगालमा १५ वर्ष मुख्यमन्त्री रहेर एकछत्र शासन गरेकी बनर्जीका लागि आफ्नो किल्ला सुरक्षित रहे-नरहेको पुष्टि गर्ने निर्वाचन पनि बनेको छ । तृणमूल कांग्रेसले त्यहाँ लगातार तीन पटक सत्ता सम्हालेको छ । अब चौथो पटक पनि आफ्नो पकड कायम रखे बनर्जी पश्चिम बङ्गालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने शक्तिशाली मुख्यमन्त्रीका रूपमा दरिनेछिन् ।

कस्तो छ प्रतिस्पर्धा ?

मुख्यमन्त्री बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसले आफ्नो पुरानै लोकप्रिय नारा ‘माँ, माटी, मानुष’ लाई चुनावी अभियानको केन्द्रमा राखेको छ ।

पार्टीले विशेष गरी महिलाहरूका लागि ल्याइएको नगद हस्तान्तरण योजना, युवा लक्षित रोजगारी कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाका कामहरूलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको छ ।

बनर्जीको पकड र प्रभाव यति धेरै छ कि वर्षौँको प्रयासका बाबजुद भाजपाले पश्चिम बंगालमा उनको विकल्पमा कुनै विश्वसनीय अनुहार उभ्याउन सकेको छैन । तृणमूल सरकारमाथि प्रशासनिक असफलता र भ्रष्टाचारका कैयौँ आरोप लागे पनि बनर्जीको व्यक्तिगत लोकप्रियतामा कुनै ठूलो ह्रास आएको देखिँदैन ।

मोदीको बीजेपीले त्यहाँ आफूलाई ‘परिवर्तनको संवाहक’ का रूपमा परिभाषित गर्दै प्रस्तुत गरिरहेको छ । मोदीले चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै यस पटक बङ्गालको जनताले परिवर्तनको जनादेश दिने दाबी गरेका छन् । बीजेपीले सुवेन्दु अधिकारी, दिलीप घोष र अग्निमित्रा पौलजस्ता प्रभावशाली नेतालाई मैदानमा उतारेर सुशासन, कानुन व्यवस्थाको सुधार र घुसपैठ रोकथामलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।

सन् २०१४ देखि केन्द्रमा लगातार बहुमतको सरकार बनाएपनि बनर्जीको लोकप्रियताअघि बीजेपीले पश्चिम बंगालमा आफ्नो विस्तार गर्नै सकेको छैन । सन् २०२१ को विधानसभा निर्वाचनमा अमित शाहले पश्चिम बंगालमा २०० भन्दा बढी सिट जित्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेपनि ७७ सिटमा नै सीमित भएको थियो ।

त्यो निर्वाचनमा शून्य सिटमा खुम्चिएका वामपन्थी दल र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि यस पटक आफ्नो गुमेको साख फर्काउन कडा मिहिनेत गरिरहेका छन् । कांग्रेस नेता अधीर रञ्जन चौधरी बहरामपुरबाट चुनावी मोर्चामा छन् भने वाम मोर्चाले हरेक परिवारलाई एक स्थायी रोजगारी दिने आकर्षक आश्वासन बाँडिरहेको छ ।

चुनावी इतिहास

भारत स्वतन्त्र भएपछि पश्चिम बंगालमा ३० वर्षसम्म केही कमजोर गठबन्धन सरकारबाहेक अधिकांश समय राष्ट्रिय कांग्रेसको नै शासन रह्यो । सन् १९७७ को निर्वाचनमा पश्चिम बंगाल पहिलो पटक वाममोर्चाको कब्जामा पुग्यो ।

त्यसपछिका ३४ वर्ष लगातार कम्युनिस्टले लाल किल्ला बनाए । सन् २०११ मा परिवर्तनको नारासहित मैदानमा उत्रिएकी ममता बनर्जीले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग गठनबन्धन गरेर कम्युनिस्ट किल्ला भत्काइन् । त्यो बेला बनर्जीको तृणमूल कांग्रेस र कांग्रेस गठबन्धनले २९४ सिटमध्ये २२५ मा जितेका थिए । वाममोर्चा केवल ६२ सिटमा खुम्चिएको थियो । बीजेपीको २ सिट मात्रै थियो ।

सन् २०१६ को निर्वाचनमा बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसले एक्लै २११ सिट जितेर दर्बिलो स्थान कायम राख्यो । शारदा घोटाला र नारदा स्टिङ अपरेसनजस्ता भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप लागेपनि जनताले बनर्जीलाई नै चुने । बीजेपीले मत बढाएर १०.१७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको थियो ।

सन् २०२१ मा बीजेपीले ‘अबकी बार, २०० पार’ भन्ने नारा लगाएपनि निष्प्रभावी रह्यो । बनर्जीको दल तृणमुल कांग्रेसले २१५ सिट जितेर ह्याट्रिक गर्दा बीजेपीले ह्वात्तै मत बढाएर ३८.१३ प्रतिशत पुर्‍याए पनि सिट संख्या ७७ मात्रै थियो ।

सन् २०२१ सबैभन्दा रोचक नतिजा लामो समय राज्य सरकारको नेतृत्व गरेका भारतीय कांग्रेस र वामपन्थी भने शून्य सिटमा झर्नु थियो ।

सर्वेक्षणले के भन्दैछन् ?  

यसपटकको निर्वाचनमा पनि त्यहाँ तृणमूल कांग्रेस र बीजेपीबीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । त्यो प्रतिस्पर्धामा धेरैजसोले बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसलाई नै अगाडि देखाएका छन् ।

‘म्याट्राइज’ले तृणमूललाई ४३ प्रतिशत र बीजेपी गठबन्धनलाई ४१ प्रतिशत भोट मिल्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै ‘सी–भोटर’ को सर्वेक्षणले तृणमूललाई ४४ प्रतिशत र बीजेपीलाई ४० प्रतिशत मत प्राप्त हुने भनेको छ ।

बीजेपीका नेता सुवेन्दु अधिकारी र तृणमूल कांग्रेस नेता एवं मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी

सिट संख्यामा हेर्दा ‘भोट भाइब’ र ‘सीएनएन–न्यूज १८’ को सर्वेक्षणले तृणमूल कांग्रेसले १८४ देखि १९४ सिटसम्म जितेर सहज बहुमत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने, बीजेपीले ९८ देखि १०८ सिटसम्म ल्याउन सक्ने अनुमान गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको पदका लागि अझै पनि ममता बनर्जी नै मतदाताको पहिलो रोजाइमा रहेको सर्वेक्षणले भनेका छन् । करिब ४८.५ प्रतिशत मतदाताले ममतालाई रोज्दा ३३.४ प्रतिशत मतदाताले बीजेपीका नेता सुवेन्दु अधिकारीलाई राजेको देखाउँछ । यो आँकडाले ममता अझै पनि प्रदेशमा लोकप्रिय रहेको देखाएको छ ।

पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी विधानसभा निर्वाचन
कञ्चन

कञ्चन अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती, रास्वपा नेताहरूसँग भेट्ने तयारी

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती, रास्वपा नेताहरूसँग भेट्ने तयारी
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

