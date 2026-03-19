भारत पश्चिम बंगालका २८५ केन्द्रमा पुन: मतदान गराउने निर्णय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते ७:४५

  • पश्चिम बंगालको दक्षिण २४ परगना जिल्लाको फाल्टा विधानसभा सीटमा २१ मेमा पुनः मतदान हुने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ।
  • निर्वाचन आयोगले २९ अप्रिलको मतदानमा गम्भीर गडबडी र मतदातालाई डर धम्की दिइएको रिपोर्ट पाएपछि पुनः मतदान आदेश दिएको हो।
  • निर्वाचन आयोगले सुरक्षा प्रबन्ध कडा गर्न, भिडियो रेकर्डिङ गर्न र आफैं निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम बंगालको दक्षिण २४ परगना जिल्लाको फाल्टा विधानसभा सीटका सबै २८५ मतदान केन्द्रमा फेरि भोटिङ हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले २१ मेमा फेरि भोटिङ गराउने निर्णय गरेको हो ।

न्यूज एजेन्सी पीटीआईका अनुसार २९ अप्रिलमा भएको मतदानमा ‘गम्भीर गडबडी’ भएको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बिगार्ने घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन आयोगले फेरि मतदानको आदेश दिएको हो ।

आयोगले यो निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन पर्यवेक्षक लगायतको रिपोर्ट हेरेर पुन: निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

पर्यवेक्षकहरुको रिपोर्टमा ‘मतदाताहरुलाई डर धम्की दिइएको र बुथहरुमा गैरकानुनी उपस्थिति जस्ता घटना देखिएको उल्लेख छ ।

त्यसैले आयोगले फल्टा विधानसभा सिटका सबै मतदान केन्द्रमा २१ मईको दिन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म पुन: मतदान गर्न निर्देशन दिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

पुन: गडबडी हुन नदिन पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन, चुनाव प्रक्रियाभर भिडियो रेकर्डिङ गर्न र आफैंले पनि निगरानी गर्न आयोगले भनेको छ ।

निर्वाचनपछि मतगणना २४ मेदेखि सुरु गर्ने तयारी छ ।

२३ अप्रिल र २९ अप्रिलमा भएका विधानसभा निर्वाचनको नतिजा भने ४ मेको दिन सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

ममता बनर्जी :  पश्चिम बंगालकी ‘दिदी’
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

