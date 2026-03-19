+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विधानसभा चुनाव २०२६ : पश्चिम बंगालमा भाजपाको अग्रता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १०:३४

२१ वैशाख, काठमाडौं । भारतका चार राज्य र एक केन्द्र शासित प्रदेशमा सम्पन्न विधानसभा चुनावको मतगणना जारी छ ।

पश्चिम बंगालमा जारी मतगणनाको सुरुवाती रुझानमा सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) लाई पछि पार्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले अग्रता लिएको छ ।

बीबीसीले ‘डेटानेट’ को हवाला दिँदै टीएमसी १२७ र भाजपा १४७ सिटमा अग्रता लिएको छ ।

असममा भाजपा कांग्रेसभन्दा धेरै अगाडि देखिएको छ । रुझानअनुसार भाजपाले ६६ र कांग्रेसले २० सिटमा अग्रता लिएको छ ।

तमिलनाडुमा मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको डीएमकेले ८७ सिटमा अग्रता बनाएको छ । यहाँ विपक्षी एआईएडीएमके ३७ सिटमा अगाडि छ । अभिनेता विजयको पार्टी टीवीकले २१ सिटमा अग्रता लिएको छ ।

यस्तै केरलमा कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (यूडीएफ) ५० र सत्तारूढ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ३९ सिटमा अगाडि छ ।

असम, केरल र पुडुचेरीमा ९ अप्रिल र तमिलनाडुमा २३ अप्रिलमा मतदान भएको थियो । पश्चिम बंगालमा २३ र २९ अप्रिलमा मतदान भएको थियो ।

मतगणना चलिरहँदा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावको नतिजामा सबैको ध्यान छ । यहाँ कयौं एग्जिट पोलहरूले सत्तारुढ टीएमसी र भाजपाबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने अनुमान गरेका छन् ।

असम र पुडुचेरीमा अधिकांश एग्जिट पोलमा भाजपाको ‘कम व्याक’ हुने अनुमान लगाइएको छ । केरल र तमिलनाडुमा अधिकांश एग्जिट पोलमा यूडीएफ र डीएमकेको सरकार बन्ने अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

पश्चिम बंगाल विधानसभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पश्चिम बंगालमा मतगणनाको सुरुवाती रुझान : तृणमूल कांग्रेस र भाजपा गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा

पश्चिम बंगालमा मतगणनाको सुरुवाती रुझान : तृणमूल कांग्रेस र भाजपा गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा
भारत पश्चिम बंगालका २८५ केन्द्रमा पुन: मतदान गराउने निर्णय

भारत पश्चिम बंगालका २८५ केन्द्रमा पुन: मतदान गराउने निर्णय
ममता बनर्जी :  पश्चिम बंगालकी ‘दिदी’

ममता बनर्जी :  पश्चिम बंगालकी ‘दिदी’
पश्चिम बंगालमा मोदीको सभाअघि हिंसात्मक झडप

पश्चिम बंगालमा मोदीको सभाअघि हिंसात्मक झडप
पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचन : ममता बनर्जीको किल्ला भाजपा तोड्ला ?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचन : ममता बनर्जीको किल्ला भाजपा तोड्ला ?
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित