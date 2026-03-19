English edition
नातावाद, कृपावाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई महावीर पुनको सुझाव

सांसद महावीर पुनले नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १५:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
  • उनले नेपालमा यस्तो भाइरस रणबहादुर शाहको शासनकालदेखि सुरु भएको बताए।
  • पुनले राणा शासन अन्त्यपछि पनि यस्तो प्रवृति जारी रहेको र सरकार, दल र सांसदले यसबाट बच्नुपर्ने बताए।

२५ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘नेपालमा एउटा भाइरस छ । त्यो भाइरस भनेको नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद हो,’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो भाइरस खासगरी नेपाल एकीकरण भएपछि रणबहादुर शाह उहाँ नावालक राजा हुनुभयो । त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो ।’

राणा शासन अन्त्य भयो, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र आउँदा समेत यस्तो प्रवृति रहेको भन्दै उनले यस्तो भइरसबाट सरकार, राजनीतिक दल र सांसदहरू बच्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

महावीर पुन
ओली–लेखकले गल्ती स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ : महावीर पुन

मेरो भूमिका निष्पक्ष हुनेछ : महावीर पुन

‘म अचम्मको सांसद, आउनै नपर्ने मान्छे आएँ’

शपथ लिन पुगेका महावीर पुन भन्छन्– जे जे आइपर्छ त्यही गर्छु

भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भने रास्वपा पनि हराएर जान्छ : महावीर पुन

महावीरलाई प्रश्न गर्दा अभद्र व्यवहारमा समातिएर विकास हिरासतमुक्त

