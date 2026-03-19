गुणस्तर इजाजत लिने उद्योग ५७६ पुगे, ३७१ ले पाए एनएस चिह्न

चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्म मात्रै थप ३७ वटा नयाँ नेपाल गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृत भएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १७:५०

  • आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्राप्त गर्ने उद्योगको संख्या ३७१ पुगेको छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप ३७ नयाँ नेपाल गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै कुल मापदण्डको संख्या १ हजार १८२ पुगेको छ ।
  • सरकारले गुणस्तर चिह्न प्राप्त उद्योगबाट २ सय २९ वटा नमुना संकलन गरी परीक्षण गरेको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार मुलुकमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड र गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्ने उद्योग संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

सर्वेक्षणको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकले औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर सुधार र नियमनमा प्रगति देखाएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८२ फागुनसम्म स्वीकृत भएका नेपाल गुणस्तरको संख्या १ हजार १ सय ८२ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्म मात्रै थप ३७ वटा नयाँ नेपाल गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृत भएका छन् ।

३७१ उद्योगले पाए एनएस चिह्न

मुलुकभरि नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न (एनएस) प्राप्त गर्ने उद्योग संख्या ३ सय ७१ पुगेको छ । सर्वेक्षणका अनुसार हालसम्म ५ सय ७६ उद्योगले विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

चालु आव ८ महिना (फागुन) सम्म मात्रै थप ७३ वस्तुले एनएस प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।

बजारमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले अनुगमन र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ । गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेका उद्योगबाट २ सय २९ वटा नमुना संकलन गरी परीक्षण गरिएको छ ।

यसै अवधिमा विभिन्न वस्तुका ६ सय ८० नमुनाको रासायनिक तथा भौतिक परीक्षण र विश्लेषण सम्पन्न भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । साथै, नापतौलको शुद्धता कायम गर्न ५३ वटा नापतौल यन्त्रको क्यालिब्रेसन समेत गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग वृद्धि ४ प्रतिशत बिन्दु

झनै घट्यो गण्डकी प्रदेशका उद्योगको उत्पादन क्षमता

लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर भित्रका उद्योग खाली गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

उद्योग मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध

इमानदार व्यवसायीको पक्षमा सरकार, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही : मन्त्री सिन्हा

तनहुँमा ३३५ नयाँ उद्योग थपिए

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

