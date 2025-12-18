+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इमानदार व्यवसायीको पक्षमा सरकार, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही : मन्त्री सिन्हा

मन्त्री सिन्हाले २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता विषम परिस्थितिमा समेत साना व्यवसायीले संयमित भएर मूल्यवृद्धि र अभाव सिर्जना नगरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १२:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कालोबजारी, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव गर्नेविरुद्ध सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने बताए।
  • मन्त्री सिन्हाले उपभोक्ता संरक्षण कानुन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्वीकारे र प्रविधिमैत्री बजार अनुगमन प्रणाली आवश्यक ठाने।
  • सिन्हाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा देशका रणनीतिक स्थानमा ठूला भण्डारगृह, कोल्ड स्टोरेज र सिलोज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

१ चैत, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार स्वच्छ व्यवसाय गर्ने उद्यमीको साथी र अभिभावकका रूपमा रहने तर उपभोक्ता हितविपरीत कालोबजारी, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।

आइतबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिन्हाले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्वीकारे ।

‘स्वच्छ व्यवसाय गर्नेका लागि सरकार साथी र अभिभावकका रूपमा रहन्छ, तर उपभोक्ता हित विपरीत कसैले काम गर्छ भने त्यसमा कारबाही गर्न पछाडि पर्दैन,’ उनले भने, ‘कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेट जस्ता विकृति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन ।’

मन्त्री सिन्हाले २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता विषम परिस्थितिमा समेत साना व्यवसायीले संयमित भएर मूल्यवृद्धि र अभाव सिर्जना नगरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।

उनले त्यस समयमा सरकारी उपस्थिति कमजोर हुँदा पनि व्यवसायी र आमउपभोक्ताले देखाएको धैर्य र सहयोग अनुकरणीय रहेको बताए ।

तर, बजार अनुगमन प्रणाली अझै प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन नसकिएको, दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको तथा प्रयोगशाला सुदृढ हुन नसकेको जस्ता कमजोरी रहेको उनले स्वीकारे ।

‘हामीसँग भएका प्रयास पर्याप्त छैनन्, म आफैं सन्तुष्ट हुन सकेको छैन,’ मन्त्री सिन्हाले भने, ‘अब प्रचारमुखी नभई वस्तुनिष्ठ रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री सिन्हाले यसलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कार्यक्रममा ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने मूल नारा दिइएको थियो । मन्त्री सिन्हाले सचेत उपभोक्ता नै बजारको सबैभन्दा ठूलो अनुगमनकर्ता भएको बताउँदै कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र मूल्यजस्ता आधारभूत कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

अत्यावश्यक वस्तु भण्डारण क्षमता कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा (पीपीपी मोडेल) देशका रणनीतिक स्थानमा ठूला भण्डारगृह, कोल्ड स्टोरेज र सिलोज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील अधिकारकर्मी तथा सचेतना अभिवृद्धिमा भूमिका खेल्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
उद्योग उपभोक्ता कालोबजारी वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तनहुँमा ३३५ नयाँ उद्योग थपिए

सुपारी, केराउ र मरिच आयात अनुमति खुल्यो

अनलाइनबाट समान किनबेचमा ‘डिजिटल पेमेन्ट गेटवे’ अनिवार्य, ७ दिनभित्र पैसा फिर्ता प्रस्ताव

सर्वोच्चको आदेश विपरीत उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण

पहिलो त्रैमासमा १९६ उद्योग दर्ता, सवा ७० अर्ब लगानी प्रतिबद्धता

व्यवसायमा देखिएका कानुनी अवरोधहरू हटाउँछौं : मन्त्री सिन्हा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित