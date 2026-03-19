+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामसङ नेपालको ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अफर, फोनमा आकर्षक एक्स्चेन्ज बोनस र छुट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १४:१४

१४ जेठ, काठमाडौं । सामसङ नेपालले आफ्ना ग्राहकका लागि विशेष ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अफर घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो पुरानो मोबाइल साटेर नयाँ ग्यालेक्सी स्मार्टफोन सिरिजमा सहज रूपमा अपग्रेड गर्न सक्नेछन्।

यस अफरमार्फत ग्राहकले आकर्षक छुट, थप एक्स्चेन्ज बोनस, विशेष टेलिकम अफर तथा सहज फाइनान्सिङ सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अभियान अन्तर्गत ग्राहकले शून्य प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा २४ महिनासम्मको ईएमआई सुविधा पनि पाउनेछन्।

‘आफ्नो पुरानो सेलेक्टेड डिभाइस ल्याएर ग्राहकले त्यसको मूल्यसँगै अधिकतम ८ हजार रुपैयाँसम्मको थप एक्सचेन्ज बोनस पाउन सक्नेछन्’ सामसङ नेपालले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

ग्राहकको पहुँच अझ सहज बनाउन कम्पनीले विभिन्न फोनमा निश्चित छुट सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार ग्यालेक्सी एस २६ अल्ट्रामा १० हजार छुट र ८ हजार रुपैयाँ एक्स्चेन्ज बोनस, एस २६ प्लसमा २३ हजार छुट र ८ हजार रुपैयाँकै एक्स्चेन्ज बोनस, एस २६ मा १० हजार छुट र ८ हजार रुपैयाँ एक्स्चेन्ज बोनस दिइने कम्पनीले जनाएको छ।

त्यस्तै ए ५७ र ए ३७ मा ५ हजार छुट तथा ५ हजारकै एक्स्चेन्ज बोनस प्रदान हुने कम्पनीले जनाएको छ । यीसहित एनसेलको बोनस डेटा सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछ ।

अपग्रेड टु ग्यालेक्सी सामसङ नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

छोरा खोज्दै रुस पुगेका बाबु रित्तो हात फर्किए, आश मारेर गरे अन्त्येष्टि

छोरा खोज्दै रुस पुगेका बाबु रित्तो हात फर्किए, आश मारेर गरे अन्त्येष्टि
स्वास्थ्य बीमाको संकट : समस्या बजेटको मात्रै कि नैतिकता र प्रणालीको पनि ?

स्वास्थ्य बीमाको संकट : समस्या बजेटको मात्रै कि नैतिकता र प्रणालीको पनि ?
१५ लाख ९० हजार हेक्टरमा पुग्यो सिँचाइ सुविधा

१५ लाख ९० हजार हेक्टरमा पुग्यो सिँचाइ सुविधा
नेस्ले इन्डिया कम्पनीले दुई कुकुरलाई बनायो ‘चिफ ह्याप्पीनेस अफिसर’

नेस्ले इन्डिया कम्पनीले दुई कुकुरलाई बनायो ‘चिफ ह्याप्पीनेस अफिसर’
‘अर्जेन्टिना सधैं च्याम्पियन बन्न चाहन्छ’

‘अर्जेन्टिना सधैं च्याम्पियन बन्न चाहन्छ’
चीनले रोक्यो अवार्ड विजेता फिल्म ‘हर हर्ट बिट्स इन इट्स केज’ प्रदर्शन

चीनले रोक्यो अवार्ड विजेता फिल्म ‘हर हर्ट बिट्स इन इट्स केज’ प्रदर्शन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित