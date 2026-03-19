ढल्की ढल्की लिएर आए कृष्ण

१४ जेठ, काठमाडौँ । गायक कृष्ण विक र गायिका दीपिका बलम्बु मगरको स्वर रहेको ढल्की ढल्की बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । लोकलयमा आधारिक गीतका भिडियोमार्फत दर्शकको मन जितेका गायक कृष्णले यसपटक छमछम नचाउने शैलीको गीतमा जुना सुन्दास र प्रदीप लामालाई अभिनय गराएका छन्।
दिनेशचन्द्र थपलियाको शब्द सृजना रहेको गीतमा सुरेश अधिकारीको संगीत रहेको छ । एक प्रेमील जोडीको रोमान्टिक प्रेम कहानी बोल्ने रमाइलो कथालाई निर्देशक प्रदीप लामाले कलात्मक शैलीमा भिडियोमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कृष्ण थापाको छायांकन र सम्पादन रहेको ढल्की ढल्की गायक कृष्ण विक अफिसियलबाट बजारमा आएको हो ।
डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली संगीतमा सक्रिय गायक कृष्णका ‘आँखा मार्ने’ ‘रातो टिकी’ ‘उता हजुर मुसुक्कै, यता यो ज्यान भुसुक्कै’, ‘यानि माया’, ‘रानी माया’, ‘रातो टिकी’, ‘राधा पियारी’, ‘नीरमाया’सहित २ दर्जन बढी गीत बजारमा आइसकेका छन् ।
