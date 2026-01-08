+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विश्व चर्चित फुटबल क्लबले फेसबुकमा नेपाली गीत राखेपछि शुभेच्छुकमा हल्लीखल्ली

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १६:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इटालियन फुटबल क्लब इन्टर मिलानले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा नेपाली गीत बजाएर नेपाली भाषामा क्याप्सन लेखेको छ।

युरोपको विख्यात फुटबल क्लब इन्टर मिलानको अफिसियल फेसबुक पेज स्क्रोल गर्नुभएको छ ? त्यहाँ तपाईंको मन पगाल्ने एउटा सामाग्री छ । यो विश्व चर्चित फुटबल क्लबले नेपाली भाषामा क्याप्सन लेख्दै, पृष्टभूमिमा नेपाली गीत बजाएको छ । रमाइलो संयोग त के भने, उक्त गीत नेपालका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले रचना गरेका हुन् ।

यो गीत हो, आँखा झिमझिम भो… । गज्जब टिभी युट्युब च्यालनबाट ७ महिनाअघि सार्वजनिक भएको गीत सदीक्षा कट्टेल र समीर खरेलले गाएका हुन् । यसमा बसन्त सापकोटाको संगीत छ । गीतको म्युजिक भिडियो पनि बनेको छ, जसमा कविता नेपाली र सुनिल क्षेत्री फिचर्ड छन् ।

यही गीतको एउटा पंक्ति पृष्टभूमिमा बजाएर इन्टर मिलानको आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखिएको छ, ‘सबैभन्दा महान : रोनाल्डो द फेनोमेनन ।’ नेपालबाट थप सामग्रीका लागि हामीलाई पछ्याउनुहोस् ।

नेपाली गीतको पृष्ठभूमिमा राखिको भिडियो भने करिब ३ दशक पहिलाको हो । सन १९९७–९८ को सिजनमा इन्टरले युईएफए कपको उपाधि जितेको थियो । त्यो समय ब्राजिलका चर्चित फुटबलर रोनाल्डो यस टोलीमा थिए ।

त्यसमा थुप्रै नेपाली शुभेच्छुकले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले इन्टर मिलानप्रति आभार व्यक्त गर्दे भनेका छन्, ‘नेपाली गीत सुनाइदिनुभयो, धन्यवाद ।’

नेपाली भाषामा क्याप्सन लेखेर, नेपाली गीत नै बजाएपछि कतिले भने ठट्यौली गरेका छन् । एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘इन्टरको एडमिन नेपाली नै छन् कि क्या हो ।’ धेरैजनाले भने यसमा सुखद् आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । कसैले लेखेका छन्, ‘फेक होला भनेको त आइडी हेर्दा रियल रहेछ । अचम्म लाग्यो ।’

अर्का प्रयोगकर्ता लेख्छन्, ‘पेज ह्याक भयो कि क्या हो ?’ ‘हन, ह्वाट ह्याप्पेन्ड टु इन्टर टुडे ?’

भनिहालौं,
इन्टर मिलान, चर्चित इटालियन फुटबल क्लब एक हो । सन् १९०८ मा स्थापना भएको यो क्लब मिलान सहरमै जन्मिएको भए पनि यसको पहिचान केवल इटालीमै सीमित छैन, विश्वभर फैलिएको छ । सिरी ए मा गतसिजन उपविजेता भएको इन्टर मिलान यस वर्ष २३ खेल खेलिसक्दा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ । च्याम्पियन्स लिगमा १० स्थानमा रहँदै नकआउट चरणमा पुग्नका लागि प्लेअफ खेल्ने सूचीमा अटाएको छ ।

इन्टर मिलानको खास विशेषता भनेको– यसले आजसम्म इटालियन शीर्ष लिग सेरी ‘ए’ बाट कहिल्यै रेलिगेसन भोग्नुपरेको छैन । इन्टर मिलानले सिरी ‘ए’ मा १८ उपाधि जितेको छ ।

इन्टर मिलान गीत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित