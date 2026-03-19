गणतन्त्र नेपाली जनताको ऐतिहासित उपलब्धि हो : मुख्यमन्त्री शाह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १२:३१

  • सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गणतन्त्र नेपाली जनताको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् ।
  • संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले शासक र प्रशासकको कमजोरीले गर्दा व्यवस्थाप्रति निराशा बढेको बताएका छन् ।
  • एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

१५ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गणतन्त्र नेपाली जनताको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार परेको १९औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजना गरिएको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शाहले गणतन्त्र स्थापना शासन प्रणाली परिवर्तन मात्र नभएर सार्वभौम जनताको अधिकार, आत्मसम्मान, समानता र लोकतान्त्रिक आकांक्षाको विजय भएको बताएका हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्य सञ्चालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरेको बताउँदै शाहले गणतन्त्र स्थापनाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात तथा अज्ञात शहीदलाई सम्झिदै श्रद्धाञ्जली पनि दिका छन् ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा आम नागरिकले खेलेको भूमिकाको पनि शाहले स्मरण गरेका थिए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटी र सीमापार व्यापारका हिसाबले सम्भावनायुक्त रहेको बताए ।

भारत र चीनजस्ता ठूला आर्थिक शक्तिसँगको भौगोलिक निकटताले प्रदेशलाई व्यापार र लगानीको केन्द्र बन्ने अवसर प्रदान गरेको उनको भनाई थियो ।

प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि शाहले बताए । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।

आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश बनाउन संघ, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । समारोहमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका संसदीय दल नेता खगराज भट्टले शासक र प्रशासकका कमजोरीका कारण मुलुकमा गणतन्त्रप्रती नैराश्यता बढिरहेको बताएका छन् । भ्रष्टता, अपरादर्शीता, विवेकहीनता र उदासिनताले गर्दा व्यवस्थाप्रती स्वयंम गणतन्त्रका ल्याउन संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेता समेत दिक्क मान्न थालेको बताउँदै भट्टले आचरण र व्यवहार सुधार्नुुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले नेपाली जनताको बलिदानीबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको बताउँदै महत्वपूर्ण उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कृषि उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने सरकारको प्राथमिकता : सभापति चौधरी

कसरी बदल्दै छ प्रविधिले युद्धको रूप ?

विषादी जोखिममा उपभोक्ताको भान्सा : २२ हजार नमुना परीक्षण, ११६ पटक अयोग्य तरकारी र फलफूल नष्ट

दिल्ली, जुनी, गाजले सुनचरी अनि अरू

फलफूलका बिरुवा उत्पादनमा १५ प्रतिशत वृद्धि, स्याउका ७ नयाँ जात सूचीकृत

किम्फमा नेपाली फिल्मको विश्व यात्राबारे अविनाश, मीन र रामकृष्णले गरे विमर्श

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

