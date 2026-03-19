उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले उर्जा, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उर्जा, उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
