News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरे ।
- कुल वृद्धिमध्ये १० प्रतिशत शुरू तलब स्केलमा र बाँकी १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
- विगत चार वर्षमा १७.३ प्रतिशत महँगी बढ्दा पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे ।
१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसमध्ये १० प्रतिशत वृद्धि शुरु स्केलमा हुनेछ ।
त्यसबाहेक १० प्रतिशत तलब भने मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा हुने छ । त्यस्तै, अहिले कर्मचारीले पाइरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।
विगत चार वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको र यसबीचमा १७.३ प्रतिशत महँगी बढेको उनले बताए ।
