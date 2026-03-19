फिल्म हल खोल्न सुरुको १० वर्षमा आयकरमा छूट

News Summary
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका ठाउँमा चलचित्र हल स्थापना गर्न सुरुको १० वर्षमा आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
चलचित्र संघसहितका प्रदर्शक निकायले लामो समयदेखि सरकार समक्ष यस्तो माग गर्दै आएका थिए । अहिले देशभर हलको संख्या १७० छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले हलको संख्या २०० भन्दा धेरै पुर्याउने तयारी गरिरहँदा बजेटमार्फत यस्तो सम्बोधन गरिएको हो ।
